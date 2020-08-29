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Факты / Lifestyle

Ореховый спас 2020: красивые поздравления в открытках

В субботу, 29 августа, отмечается последний спас в августе – Ореховый.

По традиции, в этот день пекли первый хлеб из зерна нового урожая. В Ореховый спас делают заготовки на зиму целебной ореховой настойки.

В праздник верующие идут в церковь и святят продукты. Этот день проводят нешумно дома с семьей и молитвой.

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Не рекомендуется в Ореховый спас отказывать в еде бедным и нуждающимся. Хорошо в этот день проявлять доброту и милосердие.

Факты ICTV подготовили красивые поздравления в открытках с Ореховым спасом.

ореховый спас 2020

ореховый спас 2020

ореховый спас 2020

ореховый спас 2020

ореховый спас 2020

Календарь праздников в сентябре 2020 будет не таким насыщенным как в августе, однако несколько важных дат есть.

В сентябре православные христиане отметят большой церковный праздник, который относится к списку 12 самых важных дат — это Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября. Считается, что именно в этот день родилась Дева Мария.

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