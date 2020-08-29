Ореховый Спас отмечается 29 августа. Это третий праздник из этого цикла – еще есть Медовый и Яблочный Спасы.

Ореховый Спас посвящается переносу нерукотворного образа Иисуса Христа из города Эдессы в Константинополь.

По преданию, тяжелобольной король Абгар послал к Иисусу художника, чтобы тот попросил всевышнего приехать и исцелить его. В случае, если Иисус не сможет приехать, то художник попробует нарисовать его портрет.

Изобразить Иисуса не удалось, потому что его лицо сияло сильным светом. Иисус прислонил его к полотну, и оно отобразилось. Образ Иисуса исцелил короля. После этого Абгар обратился в веру.

Также Ореховый Спас символизирует окончание лета и приход осени.

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В этот день принято ходить в церковь и святить определенные продукты. За день до праздника заканчивается Успенский пост, поэтому на столе могут быть любые блюда.

Что святят в церкви на Ореховый Спас 2020:

орехи;

выпечку, которая содержит орехи;

настойку на орехах;

мед с орехами.

Традиции на Ореховый Спас

Ореховый Спас включает в себя множество традиций. Например, в этот день люди пеку первый хлеб из зерна и орехов нового урожая и делают ореховую настойку на зиму.

Кроме того, на праздничном столе должны присутствовать мед и яблоки.

Факты ICTV составили список традиций на Ореховый Спас.