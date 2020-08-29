Ореховый Спас отмечается 29 августа. Это третий праздник из этого цикла – еще есть Медовый и Яблочный Спасы.
Ореховый Спас посвящается переносу нерукотворного образа Иисуса Христа из города Эдессы в Константинополь.
По преданию, тяжелобольной король Абгар послал к Иисусу художника, чтобы тот попросил всевышнего приехать и исцелить его. В случае, если Иисус не сможет приехать, то художник попробует нарисовать его портрет.
Изобразить Иисуса не удалось, потому что его лицо сияло сильным светом. Иисус прислонил его к полотну, и оно отобразилось. Образ Иисуса исцелил короля. После этого Абгар обратился в веру.
Также Ореховый Спас символизирует окончание лета и приход осени.
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В этот день принято ходить в церковь и святить определенные продукты. За день до праздника заканчивается Успенский пост, поэтому на столе могут быть любые блюда.
Что святят в церкви на Ореховый Спас 2020:
- орехи;
- выпечку, которая содержит орехи;
- настойку на орехах;
- мед с орехами.
Традиции на Ореховый Спас
Ореховый Спас включает в себя множество традиций. Например, в этот день люди пеку первый хлеб из зерна и орехов нового урожая и делают ореховую настойку на зиму.
Кроме того, на праздничном столе должны присутствовать мед и яблоки.
Факты ICTV составили список традиций на Ореховый Спас.