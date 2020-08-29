Ореховый Спас украинцы ежегодно празднуют 29 августа. Это последний из трех спасов. Первым идет Маковея, вторым Яблочный Спас, а третьим Ореховый Спас.

Праздник получил такое название, поскольку в этот период начинают созревать орехи. Также в этот день, по традиции, украинцы пекли хлеб. Из-за этого в народе бытует другое название этого праздника — Хлебный Спас.

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В этот день люди прощались с летом и начинали активно заниматься подготовкой к осени — делали заготовки, собирали орехи и грибы.

Также утром 29 августа, верующие ходят в церковь и освящают яблоки, хлеб, орехи и сезонные фрукты, чтобы в доме всегда был достаток.

Факты ICTV собрали лучшие поздравления с третьим Ореховым Спасом в СМС.

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С Ореховым Спасом поздравляем! Достатка и счастья вашей семье желаем. Крепкого здоровья, благополучия и богатого стола. С праздником!

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С праздником! Пусть все в семье будут счастливы, здоровы и улыбчивы. С Ореховым Спасом!

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С Ореховым Спасом! Желаем счастья, достатка, радостных мгновений ежедневно и веселого праздника.

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С Третьим Ореховым Спасом! Пусть в вашем доме всегда будет смех и радость, а неудачи и несчастья обходят вас стороной.

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С Ореховым Третьим Спасом поздравляем! Желаем здоровья, счастья и успеха вам и вашей семье.

Традиция празднования Орехового Спаса

По традициям Орехового Спаса, 29 августа украинцы пекли хлеб и делали ореховую настойку на зиму, поэтому этот праздник и получил такое название.

Также на праздничном столе всегда должны стоять яблоки и мед, поскольку перед Третьим Спасом были праздники Маковея и Яблочный Спас. После Орехового Спаса все начинали делать заготовки на зиму, собирали грибы и орехи.