Компания Маска успешно вживила беспроводной чип в организм поросенка

Биотехнологическая компания Илона Маска Neuralink смогла успешно имплантировать беспроводной чип в организм поросенка.

Этот чип называется Link, его используют для подключения мозга животного к компьютеру. Такая технология может помочь в лечении повреждений мозга и других расстройств.

Диаметр чипа составляет 23 мм и имплантируется под кожу.

— Это как Fitbit (фитнес-браслет, — Ред.) в вашем черепе с крошечными проводами, — отметил Маск.

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Link имплантировали трем поросятам и считывали их мозговую активность. По словам Маска, все животные здоровы, счастливы и не отличаются от обычный поросят.

Также удаление импланта не влияет на функции нервной системы — одной из свинок чип уже удалили и животное хорошо себя чувствует.

Состояние Илона Маска

17 августа акции Tesla выросли на 11,2%, в результате чего собственный капитал создателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска увеличился на $7 млрд до $83,6 млрд.

Благодаря значительному приросту в цене акций 49-летний предприниматель занимает пятое место в списке самых богатых людей в мире.

Впервые Маск поднялся на пятое место в конце июля, когда его собственный капитал превысил $74 млрд, но вскоре его обогнал индийский нефтегазовый магнат Мукеш Амбани.