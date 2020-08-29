В субботу, 29 августа, Луна пребывает в знаке Козерог. Это 11 лунный день.

В этот день астрологи рекомендуют больше времени посвятить отдыху и решению проблем, которые накопились за неделю.

У многих 29 августа будут финансовые трудности, однако астрологи рекомендуют не придавать этому значения и продолжать идти к своим целям.

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Это удачное время для духовных поисков и творчества. Неприятные события если и случатся, что само по себе маловероятно, то будут кратковременным.

Несмотря на то, что этот день будет нейтральным для путешествий, стоит все же перенести поездку на более удачное время.

Этот период отличителен эмоциональными вспышками и возникающими конфликтами.

В общем в лунном календаре на август 2020 будет много как благоприятных дней, так и нейтральных.