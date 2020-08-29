День дальнобойщика обычно отмечают в последнюю субботу августа, а в 2020 году праздник приходится на 29 число.

Этот праздник неофициальный, поэтому сказать, когда именно он появился сложно.

Профессия зародилась и развивалась в таких странах, как США, Канада, Австралия, а затем распространилась на Европу и остальной мир.

Водители грузовиков большую часть своей жизни проводят в дороге в специфических условиях, поэтому профессия породила особую субкультуру.

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Если у вас есть знакомые представители этой профессии, то не забудьте их поздравить. Для этого Факты ICTV собрали лучшие поздравления с Днем дальнобойщика.

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Желаем ровной змейки дорог, мирно ревущего мотора, полного бака и беспрекословно подчиняющегося железного коня. Пусть размеренно протекает время в пути, дома обязательно ждут, а в душе царит мир и гармония! Ни гвоздя, ни жезла!

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Твоя судьба и жизнь твоя — дорога.

Дороги — ты так много видел их,

Профессий разных на земле так много,

Но дальнобойщик — лучшая из них!

Ты за рулем, и так из года в год,

В попутчики удачу я желаю,

Пусть ты везешь, и пусть тебе везет!



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Дальнобойщик, поздравляю,

Это твой по праву день,

Сутками крутить баранку

Много лет тебе не лень.

Трассы я желаю гладкой

И счастливого пути,

С рейса милым и любимым

Много денег привезти.



Календарь праздников на сентябрь 2020

В календаре праздников на сентябрь 2020 немало важных дат.

Ежегодно во вторую субботу сентября в Украине отмечается День украинского кино. В 2020 году праздник приходится на 12 сентября.