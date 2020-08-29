День дальнобойщика обычно отмечают в последнюю субботу августа, а в 2020 году праздник приходится на 29 число.
Этот праздник неофициальный, поэтому сказать, когда именно он появился сложно.
Профессия зародилась и развивалась в таких странах, как США, Канада, Австралия, а затем распространилась на Европу и остальной мир.
Водители грузовиков большую часть своей жизни проводят в дороге в специфических условиях, поэтому профессия породила особую субкультуру.
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Если у вас есть знакомые представители этой профессии, то не забудьте их поздравить. Для этого Факты ICTV собрали лучшие поздравления с Днем дальнобойщика.
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Желаем ровной змейки дорог, мирно ревущего мотора, полного бака и беспрекословно подчиняющегося железного коня. Пусть размеренно протекает время в пути, дома обязательно ждут, а в душе царит мир и гармония! Ни гвоздя, ни жезла!
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Твоя судьба и жизнь твоя — дорога.
Дороги — ты так много видел их,
Профессий разных на земле так много,
Но дальнобойщик — лучшая из них!
Ты за рулем, и так из года в год,
В попутчики удачу я желаю,
Пусть ты везешь, и пусть тебе везет!
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Дальнобойщик, поздравляю,
Это твой по праву день,
Сутками крутить баранку
Много лет тебе не лень.
Трассы я желаю гладкой
И счастливого пути,
С рейса милым и любимым
Много денег привезти.
Календарь праздников на сентябрь 2020
В календаре праздников на сентябрь 2020 немало важных дат.
Ежегодно во вторую субботу сентября в Украине отмечается День украинского кино. В 2020 году праздник приходится на 12 сентября.