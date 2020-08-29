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Факты / Lifestyle

С Днем дальнобойщика! Лучшие поздравления в СМС

День дальнобойщика обычно отмечают в последнюю субботу августа, а в 2020 году праздник приходится на 29 число.

Этот праздник неофициальный, поэтому сказать, когда именно он появился сложно.

Профессия зародилась и развивалась в таких странах, как США, Канада, Австралия, а затем распространилась на Европу и остальной мир.

Водители грузовиков большую часть своей жизни проводят в дороге в специфических условиях, поэтому профессия породила особую субкультуру.

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Если у вас есть знакомые представители этой профессии, то не забудьте их поздравить. Для этого Факты ICTV собрали лучшие поздравления с Днем дальнобойщика.

*****

Желаем ровной змейки дорог, мирно ревущего мотора, полного бака и беспрекословно подчиняющегося железного коня. Пусть размеренно протекает время в пути, дома обязательно ждут, а в душе царит мир и гармония! Ни гвоздя, ни жезла!

*****

Твоя судьба и жизнь твоя — дорога.
Дороги — ты так много видел их,
Профессий разных на земле так много,
Но дальнобойщик — лучшая из них!
Ты за рулем, и так из года в год,
В попутчики удачу я желаю,
Пусть ты везешь, и пусть тебе везет!

*****

Дальнобойщик, поздравляю,
Это твой по праву день,
Сутками крутить баранку
Много лет тебе не лень.

Трассы я желаю гладкой
И счастливого пути,
С рейса милым и любимым
Много денег привезти.

Календарь праздников на сентябрь 2020

В календаре праздников на сентябрь 2020 немало важных дат.

Ежегодно во вторую субботу сентября в Украине отмечается День украинского кино. В 2020 году праздник приходится на 12 сентября.

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