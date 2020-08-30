PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

2 096 за сутки: в Украине снизилось количество новых случаев Covid-19

В Украине 30 августа зафиксировали 2 096 новых случаев коронавируса.

Всего в стране вирус подтвердили у 119 074 украинцев.

За время пандемии умерли от болезни 2 527 человек, за сутки — 35.

Выздороветь удалось 56 734 пациентам.

Читайте: Коронавирус в Украине: карта и статистика заболевания

Наибольшее количество выявленных случаев Covid-19 зафиксировано в Харьковской (198), Львовской (188), Одесской (173), Ивано-Франковской (171) и Тернопольской (160) областях.

Больше всего выздоровевших – в Харьковской области (111).

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область — 3 948 случаев;
  • Волынская область — 5 417 случаев;
  • Днепропетровская область — 2 306 случаев;
  • Донецкая область — 1 416 случаев;
  • Житомирская область — 3 213 случаев;
  • Закарпатская область — 7 456 случаев;
  • Запорожская область — 1 558 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 9 014 случаев;
  • Кировоградская область — 810 случаев;
  • г. Киев — 13 093 случая;
  • Киевская область — 5 580 случаев;
  • Львовская область — 14 356 случаев;
  • Луганская область — 312 случаев;
  • Николаевская область — 1 169 случаев;
  • Одесская область — 7 094 случая;
  • Полтавская область — 770 случаев;
  • Ровенская область — 9 098 случаев;
  • Сумская область — 1 456 случаев;
  • Тернопольская область — 5 865 случаев;
  • Харьковская область — 8 889 случаев;
  • Херсонская область — 392 случая;
  • Хмельницкая область — 2 402 случая;
  • Черновицкая область — 10 145 случаев;
  • Черкасская область — 1 538 случаев;
  • Черниговская область — 1 777 случаев.

Города, в которых больше всего соблюдается самоизоляция:

  • Львов — 18,32%;
  • Киев — 17,85%;
  • Черновцы — 16,56%;
  • Ужгород — 15,89%;
  • Ивано-Франковск — 15,38%.

Статистика коронавируса в Украине 29 августа

По статистике коронавируса в Украине 29 августа, в стране зафиксировали очередной антирекорд — 2 481 новый больной за сутки.

Всего за время пандемии вирус подтвердили у 116 978 украинцев.

Умерли  от вируса 2 492 человека, выздороветь удалось 56 138 гражданам страны.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка