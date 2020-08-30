В Украине 30 августа зафиксировали 2 096 новых случаев коронавируса.

Всего в стране вирус подтвердили у 119 074 украинцев.

За время пандемии умерли от болезни 2 527 человек, за сутки — 35.

Выздороветь удалось 56 734 пациентам.

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Наибольшее количество выявленных случаев Covid-19 зафиксировано в Харьковской (198), Львовской (188), Одесской (173), Ивано-Франковской (171) и Тернопольской (160) областях.

Больше всего выздоровевших – в Харьковской области (111).

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 3 948 случаев;

Волынская область — 5 417 случаев;

Днепропетровская область — 2 306 случаев;

Донецкая область — 1 416 случаев;

Житомирская область — 3 213 случаев;

Закарпатская область — 7 456 случаев;

Запорожская область — 1 558 случаев;

Ивано-Франковская область — 9 014 случаев;

Кировоградская область — 810 случаев;

г. Киев — 13 093 случая;

Киевская область — 5 580 случаев;

Львовская область — 14 356 случаев;

Луганская область — 312 случаев;

Николаевская область — 1 169 случаев;

Одесская область — 7 094 случая;

Полтавская область — 770 случаев;

Ровенская область — 9 098 случаев;

Сумская область — 1 456 случаев;

Тернопольская область — 5 865 случаев;

Харьковская область — 8 889 случаев;

Херсонская область — 392 случая;

Хмельницкая область — 2 402 случая;

Черновицкая область — 10 145 случаев;

Черкасская область — 1 538 случаев;

Черниговская область — 1 777 случаев.

Города, в которых больше всего соблюдается самоизоляция:

Львов — 18,32%;

Киев — 17,85%;

Черновцы — 16,56%;

Ужгород — 15,89%;

Ивано-Франковск — 15,38%.

Статистика коронавируса в Украине 29 августа

По статистике коронавируса в Украине 29 августа, в стране зафиксировали очередной антирекорд — 2 481 новый больной за сутки.

Всего за время пандемии вирус подтвердили у 116 978 украинцев.

Умерли от вируса 2 492 человека, выздороветь удалось 56 138 гражданам страны.