В Украине 30 августа зафиксировали 2 096 новых случаев коронавируса.
Всего в стране вирус подтвердили у 119 074 украинцев.
За время пандемии умерли от болезни 2 527 человек, за сутки — 35.
Выздороветь удалось 56 734 пациентам.
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Наибольшее количество выявленных случаев Covid-19 зафиксировано в Харьковской (198), Львовской (188), Одесской (173), Ивано-Франковской (171) и Тернопольской (160) областях.
Больше всего выздоровевших – в Харьковской области (111).
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область — 3 948 случаев;
- Волынская область — 5 417 случаев;
- Днепропетровская область — 2 306 случаев;
- Донецкая область — 1 416 случаев;
- Житомирская область — 3 213 случаев;
- Закарпатская область — 7 456 случаев;
- Запорожская область — 1 558 случаев;
- Ивано-Франковская область — 9 014 случаев;
- Кировоградская область — 810 случаев;
- г. Киев — 13 093 случая;
- Киевская область — 5 580 случаев;
- Львовская область — 14 356 случаев;
- Луганская область — 312 случаев;
- Николаевская область — 1 169 случаев;
- Одесская область — 7 094 случая;
- Полтавская область — 770 случаев;
- Ровенская область — 9 098 случаев;
- Сумская область — 1 456 случаев;
- Тернопольская область — 5 865 случаев;
- Харьковская область — 8 889 случаев;
- Херсонская область — 392 случая;
- Хмельницкая область — 2 402 случая;
- Черновицкая область — 10 145 случаев;
- Черкасская область — 1 538 случаев;
- Черниговская область — 1 777 случаев.
Города, в которых больше всего соблюдается самоизоляция:
- Львов — 18,32%;
- Киев — 17,85%;
- Черновцы — 16,56%;
- Ужгород — 15,89%;
- Ивано-Франковск — 15,38%.
Статистика коронавируса в Украине 29 августа
По статистике коронавируса в Украине 29 августа, в стране зафиксировали очередной антирекорд — 2 481 новый больной за сутки.
Всего за время пандемии вирус подтвердили у 116 978 украинцев.
Умерли от вируса 2 492 человека, выздороветь удалось 56 138 гражданам страны.