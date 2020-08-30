День шахтера 2020: поздравления в картинках

День шахтера 2020 украинцы отметят 30 августа. Ежегодно эта дата приходится на последнее воскресенье августа.
Праздник появился в Украине благодаря указу первого президента Леонида Кравчука в 1993 году.
Дата была учреждена, чтобы поддержать работников угольной промышленности, чья профессия является одной из самых сложных, опасных для здоровья и жизни.
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В этот день необходимо поздравить всех, кто, рискуя жизнью добывает для страны “черное золото”.
Факты ICTV сделали уникальные картинки ко Дню шахтера.
Календарь праздников на 2020 год
В Украине ежегодно отмечаются множество праздников. Их принято разделять на государственные и неофициальные.
Первые дарят украинцам дополнительные выходные и отмечаются на общенациональном уровне, а вторые напоминают о важных профессиях или днях в истории.
Полный календарь праздников на 2020 год смотрите в материале Фактов ICTV.