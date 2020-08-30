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Факты / Lifestyle

День шахтера 2020: лучшие поздравления в картинках

День шахтера 2020 украинцы отметят 30 августа. Ежегодно эта дата приходится на последнее воскресенье августа.

Праздник появился в Украине благодаря указу первого президента Леонида Кравчука в 1993 году.

Дата была учреждена, чтобы поддержать работников угольной промышленности, чья профессия является одной из самых сложных, опасных для здоровья и жизни.

Читайте: Когда День шахтера Украины 2020 — дата

В этот день необходимо поздравить всех, кто, рискуя жизнью добывает для страны “черное золото”.

Факты ICTV сделали уникальные картинки ко Дню шахтера.

День шахтера 2020: поздравления в картинках

День шахтера 2020: поздравления в картинках

День шахтера 2020: поздравления в картинках

День шахтера 2020: поздравления в картинках

День шахтера 2020: поздравления в картинках

Календарь праздников на 2020 год

В Украине ежегодно отмечаются множество праздников. Их принято разделять на государственные и неофициальные.

Первые дарят украинцам дополнительные выходные и отмечаются на общенациональном уровне, а вторые  напоминают о важных профессиях или днях в истории.

Полный календарь праздников на 2020 год смотрите в материале Фактов ICTV.

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