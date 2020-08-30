День Шахтера в Украине отмечают с 1993 года в последнее воскресенье августа. В 2020 году праздник приходится на 30 августа.

Его символом стал Алексей Стаханов, в ночь с 30 на 31 августа 1935 года установивший рекорд в добыче угля за смену.

В некоторых населенных пунктах на Донбассе в этот день также отмечают дни города.

Читайте: Календарь неофициальных праздников на 2020 год

Факты ICTV собрали лучшие поздравления в СМС для работников угольной промышленности Украины.

*** Поздравляю с Днем шахтера!

Сил тебе, добра, удачи!

Ты без лишних разговоров

Выполняешь все задачи! Будь трудягой образцовым,

Чтоб росла зарплата ввысь!

И, конечно, будь здоровым,

И к мечтам своим стремись! *** Вы недр земных — цари и короли,

Вы — нашей экономики опора.

Желаю силы, счастья и любви

Всем вам, кто отмечает День шахтера.

*** С Днем шахтера поздравляю,

Славлю руки золотые,

По плечу пускай вам будут

Цели и мечты любые. Сил, здоровья вам и счастья,

Чтобы труд ваш почитали,

И чтоб дома непременно

Вас со смен с любовью ждали. *** В одной профессии прекрасной

Ненастоящих нет мужчин.

За труд нелегкий и опасный

Шахтеры, вас благодарим. Здоровья, много сил, терпения,

Любви и радости в семье.

Всегда пусть будет настроение

Светлым даже в темноте! *** Всех шахтеров поздравляю!

Только счастья вам желаю!

Дней в работе безопасных,

Замечательных, прекрасных,

И удачи, и везения,

Лучших благ и настроения!

Праздники в сентябре 2020

В сентябре также будет немало профессиональных праздников. В частности — у работников нефтеперерабатывающей промышленности, машиностроителей, спасателей, изобретателей, фармацевтов и лесничих.

Полный календарь праздников на сентябрь 2020 смотрите на Фактах ICTV.

Будет много и церковных праздников. Два из них относятся к списку 12 самых важных дат – Рождество Пресвятой Богородицы (21 сентября) и Воздвижение Креста Господня (27 сентября).