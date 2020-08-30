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Факты / Lifestyle

Лучшие СМС-поздравления ко Дню шахтера Украины

День Шахтера в Украине отмечают с 1993 года в последнее воскресенье августа. В 2020 году праздник приходится на 30 августа.

Его символом стал Алексей Стаханов, в ночь с 30 на 31 августа 1935 года установивший рекорд в добыче угля за смену.

В некоторых населенных пунктах на Донбассе в этот день также отмечают дни города.

Читайте: Календарь неофициальных праздников на 2020 год

Факты ICTV собрали лучшие поздравления в СМС для работников угольной промышленности Украины.

***

Поздравляю с Днем шахтера!
Сил тебе, добра, удачи!
Ты без лишних разговоров
Выполняешь все задачи!

Будь трудягой образцовым,
Чтоб росла зарплата ввысь!
И, конечно, будь здоровым,
И к мечтам своим стремись!

***

Вы недр земных — цари и короли,
Вы — нашей экономики опора.
Желаю силы, счастья и любви
Всем вам, кто отмечает День шахтера.
***

С Днем шахтера поздравляю,
Славлю руки золотые,
По плечу пускай вам будут
Цели и мечты любые.

Сил, здоровья вам и счастья,
Чтобы труд ваш почитали,
И чтоб дома непременно
Вас со смен с любовью ждали.

***

В одной профессии прекрасной
Ненастоящих нет мужчин.
За труд нелегкий и опасный
Шахтеры, вас благодарим.

Здоровья, много сил, терпения,
Любви и радости в семье.
Всегда пусть будет настроение
Светлым даже в темноте!

***

Всех шахтеров поздравляю!
Только счастья вам желаю!
Дней в работе безопасных,
Замечательных, прекрасных,
И удачи, и везения,
Лучших благ и настроения!

Праздники в сентябре 2020

В сентябре также будет немало профессиональных праздников. В частности — у работников нефтеперерабатывающей промышленности, машиностроителей, спасателей, изобретателей, фармацевтов и лесничих.

Полный календарь праздников на сентябрь 2020 смотрите на Фактах ICTV.

Будет много и церковных праздников. Два из них относятся к списку 12 самых важных дат – Рождество Пресвятой Богородицы (21 сентября) и Воздвижение Креста Господня (27 сентября).

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