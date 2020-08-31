Лучшим британским художественным фильмом кинофестиваля MUFA (MiraBan UK Film Awards) в Великобритании признали британско-украинский триллер Наследие лжи.

События фильма разворачиваются в Киеве. По сценарию, к украинской журналистке Саше Степаненко на просьбу о помощи возвращается бывший агент МИ6 Мартин Бакстер. Он был шпионом.

Съемки шпионского фильма проходили в Украине и частично в Великобритании.

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Главные роли в картине исполнили британский актер Скотт Эдкинс и украинская актриса и телеведущая Анна Буткевич. В кинопроекте также снялись и Юлия Соболь, Онор Нифси, Мартин Мак-Дугал и другие.

Фильм будут показывать в более 25 странах: Китае, США и странах Латинской Америки, Азии и Европы.

Также 20 сентября состоится 72-я церемония Эмми. Американский телеведущий, продюсер и сценарист Джимми Киммел будет вести церемонию.

В связи с ситуацией во всем мире, которая сложилась из-за пандемии коронавируса, пока неизвестно, в каком формате будет проходить церемония.

Основной список номинантов премии Эмми 2020 смотрите в материале Фактов ICTV.