Burning Man 2020 стартовал онлайн: все те же танцы, семинары и блуждания

Burning Man 2020 года запустился онлайн, воссоздавая многие основные моменты знаменитого фестиваля.

Организаторы создали десять платформ на тему Мультивселенной, чтобы люди, передвигаясь по ним при помощи компьютера или смартфона, могли получить ощущения от фестиваля, не выходя из собственного дома.

Что такое Burning Man 2020 онлайн

В дополнение к невероятному творчеству Мультивселенной здесь есть десятки возможностей танцевать, играть и учиться, то есть заниматься тем, чем и во время обычного Burning Man.

Здесь можно посетить онлайн семинары – например, узнать, как баллотироваться на политический пост. Также можно посетить вечеринку в виртуальном баре с диджеями.

Кроме того, здесь представлено множество онлайн-головоломок и игр.

Но, как и во время реального Burning Man, большая часть удовольствия заключается в блуждании по сайту и неожиданных встречах.

Как попасть на Burning Man 2020 онлайн

Вход на фестиваль — это сайт под названием Kindling, где потребуется профиль Burning Man.

Некоторый контент требует оплаты, но большая часть развлечений бесплатная. Есть также контент, который предоставляется за счет пожертвований.

На момент написания заметки сайт лежал, возможно, из-за перегрузки.

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Почему отменили Burning Man

Каждый год более 60 тыс. человек спускаются на участок пустыни Блэк-Рок в США, чтобы построить небольшой городок с нуля, совместными усилиями превратив его в свою версию утопии.

Burning Man был отменен в этом году из-за пандемии коронавируса.

Источник: Forbes