1 сентября в школах традиционно проходят торжественные линейки по случаю начала учебного года.

Однако из-за увеличения количества новых случаев коронавируса в Украине, школы в красных зонах не начнут обучение традиционно, а ученики начнут посещать учебные заведения тогда, когда регион перейдет к оранжевой, желтой или зеленой зон.

Читайте: Прически на 1 сентября: оригинальные идеи и цены в Киеве

В Киеве в этом году разрешили проводить торжественные линейки, поскольку все школы готовы принимать учащихся с соблюдением всех санитарных норм.

Школы проводят для первоклассников первый праздничный урок, который ежегодно имеет разные темы.

Кроме того, принято приветствовать друг друга с праздником знаний и дарить цветы учителям.

Факты ICTV собрали лучшие поздравления с 1 сентября.

Вот и осени дыхание,

Новый лист календаря.

Снова наступил День знаний —

Главный праздник сентября!

Ты с хорошим настроением

В школу каждый день иди.

На любой вопрос решение

Сможешь ты тогда найти!

И с любой задачей школьной,

Знаем, справишься шутя.

Радуйся годам веселым,

Они быстро пролетят!

***

Познать, запомнить все на свете,

Обдумать все и все понять,

За все на свете быть в ответе —

День знаний празднуем опять!

Раз праздник есть — он, значит, нужен,

А был бы повод в сентябре…

Вот желтый лист опять закружит

Осенний день в календаре.

Когда нужны и ум и знания

… а значит и жива душа…

Родится мир, сквозь испытания

Упорно к мудрости спеша!

***

День особенный сегодня —

Осень яркая пришла

И мальчишек и девчонок

В школу громко позвала.

На отлично чтоб учились,

Вам напутствие даем.

Вы гранит науки сложной

Покоряйте с каждым днем.

Вдохновенья вам, таланта,

Без препятствий на пути,

Чтобы было интересно

В школу по утрам идти!

***

Вот День знаний наступил!

В ход учебу запустил!

С чем тебя я поздравляю,

И, конечно же, желаю

Больше смелости, терпенья,

Счастья, школьного веселья.

Путь держи всегда вперед!

Побеждать пришел черед!

***

Сегодня праздник света, дружбы, книг,

Цветов, улыбок, иногда — терзаний…

Так пусть тебе подарит каждый миг

Восторг от полученья новых знаний.

Ученье — это свет. Так не ленись,

Открой в себе таланты и призвание.

И на отлично без труда учись.

Сегодня праздник у тебя. С днем знаний!

***

С Днем знаний, с 1 Сентября!

Открыла дверь родная школа,

В мир увлекательный маня,

Где все таинственно и ново.

Так пусть летит учебный год

Без неудач и преткновений,

Пусть каждый для себя найдет

Клад ценных знаний и умений!

***

Лишь только отшумело лето —

Шуршит сентябрьский ветерок

И приглашает всех ребят он

На первый праздничный звонок.

Тетради ждут, заждались книжки —

Теперь девчонки и мальчишки

За парты сядут, чтоб учить

И образованными быть.

Мы всех с Днем Знаний поздравляем,

Учить усердно вам желаем.

Уроков важных, интересных,

Открытий новых и чудесных.

***

Первый праздник сентября

Празднуем мы все не зря!

Это знаний День настал,

Школьников он всех собрал:

На линейку и звонок,

А потом и на урок.

Знания нам всем нужны,

Очень ведь они важны.

Пожелаю вам удачи,

Все легко решать задачи,

Все науки одолеть

И во многом преуспеть.

***

День знаний нынче отмечаем

И вам спешим мы пожелать.

Узнать сто тайн необычайных,

Науки все легко познать.

И чтоб в процессе обученья

Вам не встречать проблем, забот.

И чтоб в отличном настроении

Прошел учебный этот год.

***

Счастьем пусть будет полон весь год,

В учебные дни, чтоб не знали хлопот,

Отметок Вам только хороших всегда,

И Ваш позитив, пронести сквозь года!

Пусть знания Ваши принесут Вам удачу,

Чтоб с легкостью давались любые задачи,

Уроки, лишь, радостью были для Вас…

И домом родным, чтобы стал для Вас класс!

Обучение с 1 сентября

Министерство здравоохранения Украины обнародовало алгоритм действий в случае у ребенка симптомов Covid-19 во время обучения для учителей и родителей.

По словам министра, при появлении первых симптомов на ребенка должны одеть маску и сразу отвести его в отдельное помещение. Затем нужно вызвать скорую помощь и сообщить родителям.