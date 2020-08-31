1 сентября в школах традиционно проходят торжественные линейки по случаю начала учебного года.
Однако из-за увеличения количества новых случаев коронавируса в Украине, школы в красных зонах не начнут обучение традиционно, а ученики начнут посещать учебные заведения тогда, когда регион перейдет к оранжевой, желтой или зеленой зон.
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В Киеве в этом году разрешили проводить торжественные линейки, поскольку все школы готовы принимать учащихся с соблюдением всех санитарных норм.
Школы проводят для первоклассников первый праздничный урок, который ежегодно имеет разные темы.
Кроме того, принято приветствовать друг друга с праздником знаний и дарить цветы учителям.
Факты ICTV собрали лучшие поздравления с 1 сентября.
Вот и осени дыхание,
Новый лист календаря.
Снова наступил День знаний —
Главный праздник сентября!
Ты с хорошим настроением
В школу каждый день иди.
На любой вопрос решение
Сможешь ты тогда найти!
И с любой задачей школьной,
Знаем, справишься шутя.
Радуйся годам веселым,
Они быстро пролетят!
***
Познать, запомнить все на свете,
Обдумать все и все понять,
За все на свете быть в ответе —
День знаний празднуем опять!
Раз праздник есть — он, значит, нужен,
А был бы повод в сентябре…
Вот желтый лист опять закружит
Осенний день в календаре.
Когда нужны и ум и знания
… а значит и жива душа…
Родится мир, сквозь испытания
Упорно к мудрости спеша!
***
День особенный сегодня —
Осень яркая пришла
И мальчишек и девчонок
В школу громко позвала.
На отлично чтоб учились,
Вам напутствие даем.
Вы гранит науки сложной
Покоряйте с каждым днем.
Вдохновенья вам, таланта,
Без препятствий на пути,
Чтобы было интересно
В школу по утрам идти!
***
Вот День знаний наступил!
В ход учебу запустил!
С чем тебя я поздравляю,
И, конечно же, желаю
Больше смелости, терпенья,
Счастья, школьного веселья.
Путь держи всегда вперед!
Побеждать пришел черед!
***
Сегодня праздник света, дружбы, книг,
Цветов, улыбок, иногда — терзаний…
Так пусть тебе подарит каждый миг
Восторг от полученья новых знаний.
Ученье — это свет. Так не ленись,
Открой в себе таланты и призвание.
И на отлично без труда учись.
Сегодня праздник у тебя. С днем знаний!
***
С Днем знаний, с 1 Сентября!
Открыла дверь родная школа,
В мир увлекательный маня,
Где все таинственно и ново.
Так пусть летит учебный год
Без неудач и преткновений,
Пусть каждый для себя найдет
Клад ценных знаний и умений!
***
Лишь только отшумело лето —
Шуршит сентябрьский ветерок
И приглашает всех ребят он
На первый праздничный звонок.
Тетради ждут, заждались книжки —
Теперь девчонки и мальчишки
За парты сядут, чтоб учить
И образованными быть.
Мы всех с Днем Знаний поздравляем,
Учить усердно вам желаем.
Уроков важных, интересных,
Открытий новых и чудесных.
***
Первый праздник сентября
Празднуем мы все не зря!
Это знаний День настал,
Школьников он всех собрал:
На линейку и звонок,
А потом и на урок.
Знания нам всем нужны,
Очень ведь они важны.
Пожелаю вам удачи,
Все легко решать задачи,
Все науки одолеть
И во многом преуспеть.
***
День знаний нынче отмечаем
И вам спешим мы пожелать.
Узнать сто тайн необычайных,
Науки все легко познать.
И чтоб в процессе обученья
Вам не встречать проблем, забот.
И чтоб в отличном настроении
Прошел учебный этот год.
***
Счастьем пусть будет полон весь год,
В учебные дни, чтоб не знали хлопот,
Отметок Вам только хороших всегда,
И Ваш позитив, пронести сквозь года!
Пусть знания Ваши принесут Вам удачу,
Чтоб с легкостью давались любые задачи,
Уроки, лишь, радостью были для Вас…
И домом родным, чтобы стал для Вас класс!
Обучение с 1 сентября
Министерство здравоохранения Украины обнародовало алгоритм действий в случае у ребенка симптомов Covid-19 во время обучения для учителей и родителей.
По словам министра, при появлении первых симптомов на ребенка должны одеть маску и сразу отвести его в отдельное помещение. Затем нужно вызвать скорую помощь и сообщить родителям.