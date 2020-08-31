Гороскоп на 31 августа 2020 для всех знаков зодиака застает каждый второй знак за хандрой по лету, и только Львов – готовыми врываться в осень.

Овен

Шестерка мечей

Кого-то пугает последний день лета, но Овны в гороскопе на 31 августа 2020 готовы оставить его позади и идти дальше. Все правильно: оставьте в лете тревоги, неприятности, беды. Возьмите с собой только хорошие воспоминания и проверенных людей.

Телец

Смерть

Тельцы тоже рвутся в осень. Вы уже готовы заматываться в шарфы и пить кофе с пряностями, пока за окном хлещет дождь. Всем бы быть настолько же готовыми к новым этапам жизни, как вы.

Близнецы

Двойка пентаклей

Сегодня Близнецам стоит четко помнить о своих приоритетах и не поддаваться попыткам сбить их в какую-то другую сторону. Не поддавайтесь чужому влиянию. Делайте то, что важно для вас.

Рак

Восьмерка мечей

Раки в гороскопе на 31 августа 2020 для всех знаков зодиака чувствуют себя в плену. Вам кажется, что вы ничего не успели, что лето не удалось, что все плохо. Но лето – это всего лишь календарь. Вы все успеете позже, если перестанете страдать и начнете делать.

Лев

Восьмерка пентаклей

В понедельник Львы готовы к работе и врываются в нее. Вы сегодня усердны, ничто не будет мешать концентрироваться. Это, возможно, ваш самый продуктивный день недели. Проведите его с пользой.

Дева

Перевернутая Семерка мечей

Сегодня хороший день для Дев, чтобы признаться в чем-то, что всегда их мучило. Может быть, даже попросить прощения. Может быть нелегко, но вам станет легче от того, что больше не придется тащить на себе старые тайны.

Весы

Четверка чаш

Весам мир вокруг кажется неправильным, и сегодня они делают все, чтобы отстраниться от него как можно дальше. У вас это выйдет, но не увлекайтесь слишком сильно. Иначе выйти из этой апатии будет сложно.

Скорпион

Паж посохов

В понедельник Скорпионы чувствуют себя полными энергии. Это хороший день, чтобы построить планы и решить, что вы будете делать дальше. И отличный – чтобы максимально четко представить себе желаемое будущее, чтобы помнить, к чему стремитесь.

Стрелец

Император

Если Стрельцы смогут не только выстроить план, но и следовать ему, день получится отличным. Это может быть сложно, но попытайтесь. Если вам хватит дисциплины, у вас все получится и сегодня, и вообще.

Козерог

Перевернутая Луна

Козерогов окружает много скрытых обстоятельств. Помните об этом и постарайтесь не принимать важных решений, пока не разберетесь в них. Сегодня очень легко поддаться манипуляциям, поверить в обман, ошибиться.

Водолей

Восьмерка посохов

В понедельник Водолеям хочется немедленно что-то начать. И знаете, начинайте. Пока в вас есть вдохновение, силы, запал – бросайтесь в дела и делайте их. Но если уж начнете, не останавливайтесь и не сбавляйте взятый темп.

Рыбы

Перевернутая Двойка посохов

Рыбы сегодня боятся строить планы и всеми силами пытаются притворяться, что все всегда будет, как сейчас. Это не так. Будущее может пугать, но если не подумать о нем, то оно просто случится, и может быть таким, что вам не понравится.

В лунном календаре на сентябрь 2020 будет много как благоприятных дней, так и нейтральных. В первом месяце осени у некоторых будут успешными деловые переговоры.

Источник: А как вам такой расклад