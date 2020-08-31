PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Xiaomi выпустит смартфоны с подэкранной камерой

Китайская компания Xiaomi заявила о том, что будет заниматься массовым производством смартфонов с подэкранной камерой.

Уже в 2021 году поклонники Xiaomi смогут приобрести новую модель с уникальной технологией, которая будет работать с помощью фронтальной камеры, которая видит через пространство в пикселях.

Также по информации компании, плотность пикселей в области над камерой такая же, как и на всем дисплее.

Читайте: Redmi Note 9 Pro и Note 9 Pro Max: Xiaomi представила новые смартфоны

Характеристики в новых смартфонах будут согласно стандартам фронтальных камер.

Xiaomi Mi Band 5

Китайская компания Xiaomi официально представила фитнес-браслет Mi Band 5. Презентация состоялась 11 июня. Дизайн новой модели остался таким же как и Mi Band 4, однако изменился способ зарядки.

Время работы одного заряда — от 14 до 20 дней, а емкость аккумулятора —125 мАч.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка