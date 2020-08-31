Xiaomi выпустит смартфоны с подэкранной камерой

Китайская компания Xiaomi заявила о том, что будет заниматься массовым производством смартфонов с подэкранной камерой.

Уже в 2021 году поклонники Xiaomi смогут приобрести новую модель с уникальной технологией, которая будет работать с помощью фронтальной камеры, которая видит через пространство в пикселях.

Также по информации компании, плотность пикселей в области над камерой такая же, как и на всем дисплее.

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Характеристики в новых смартфонах будут согласно стандартам фронтальных камер.

Xiaomi Mi Band 5

Китайская компания Xiaomi официально представила фитнес-браслет Mi Band 5. Презентация состоялась 11 июня. Дизайн новой модели остался таким же как и Mi Band 4, однако изменился способ зарядки.

Время работы одного заряда — от 14 до 20 дней, а емкость аккумулятора —125 мАч.