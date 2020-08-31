Во вторник, 1 сентября, дожди и грозы прогнозируют на западе Украины, на остальной территории – сухо и жарко.

В южных областях столбики термометров поднимутся до +35, на востоке ив центре – на градус ниже.

На севере страны – от +25 до +30, в западных регионах – до +24.

В Киеве в первый день осени без осадков, ночью 15-17, а днем 27-29 градусов тепла.

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В среду, 2 сентября, погода практически не изменится – осадки ожидаются только на западе. В этих областях температуру прогнозируют в диапазоне +22 +24.

На севере страны +29, в центре – от +29 до +34, на востоке +32 +34, на юге +31 +35.

В столице сухо, ночью 15-17, днем до +29.

В четверг, 3 сентября, жара начнет спадать, дожди и грозы возможны местами на западе – во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях.

На юге +34, на востоке и в центре +33, на севере +27, в западных регионах +23.

В Киеве без осадков, ночью 15-17, днем 25-17 выше нуля.

В пятницу, 4 сентября, осадки в виде дождя возможны на юго-западе. Здесь температура составит +21 +23.

На севере страны +25 +27, в центре +26 +30, в восточных регионах – от +29 до +32, на юге +33.

Погода в сентябре 2020

Синоптики прогнозируют, что погода в сентябре 2020 в Украине будет очень теплой.

Средняя месячная температура составит от +14 до +19, а сильных осадков не ожидается.