Легкие прически на 1 сентября 2020 упростят жизнь родителям, которые не хотят вести ребенка в парикмахерскую.
Благодаря огромному количеству видео-уроков, любая мама сможет заплести те самые французские косы не хуже спецалистов салонов.
Блогеры создают целые каналы с фото и видео простых причесок на 1 сентября.
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Здесь также есть свои тренды. К примеру, большие банты на голове у школьниц больше не популярны. В моде сейчас минимализм в украшениях.
Факты ICTV сделали подборку легких и красивых причесок на 1 сентября.
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Учебный год 2020-2021
В связи с пандемией коронавируса формат учебного процесса в школе по-прежнему остается под вопросом. В правительстве не исключают возможности введения дистанционного обучения.
30 июля в Минздраве утвердили рекомендации по организации обучения в школах с 1 сентября.
Они предусматривают, что к работе не будут допущены работники с температурой выше 37,2°C. Также директор учреждения должен разработать маршруты и график допуска учеников в школу так, чтобы избежать скопления людей.
Видео: annalovesbraids, rascheski_airmotion, lizas_braids, sarahangius