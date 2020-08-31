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Факты / Lifestyle

Прически на 1 сентября: топ-7 примеров образов к началу учебного года

Прически на 1 сентября могут быть самыми разнообразными — все зависит от длины волос и вашей фантазии.

Конечно, универсальным решением станут прически на 1 сентября с бантами, а для девочек постарше — праздничные локоны или элементарный ретро-пучок.

Но с обыкновенными хвостиками, косичками и распущенными волосами ребенок еще успеет находиться в будни.

Читайте: Пять простых причесок на 1 сентября

Какую прическу можно сделать на 1 сентября:

  • Прически на 1 сентября 2020: топ-7 примеров образов к началу учебного года — ФОТО и ВИДЕО
  • Прически на 1 сентября 2020: топ-7 примеров образов к началу учебного года — ФОТО и ВИДЕО
  • Прически на 1 сентября 2020: топ-7 примеров образов к началу учебного года — ФОТО и ВИДЕО
  • Прически на 1 сентября 2020: топ-7 примеров образов к началу учебного года — ФОТО и ВИДЕО
  • Прически на 1 сентября 2020: топ-7 примеров образов к началу учебного года — ФОТО и ВИДЕО
  • Прически на 1 сентября 2020: топ-7 примеров образов к началу учебного года — ФОТО и ВИДЕО
  • Прически на 1 сентября 2020: топ-7 примеров образов к началу учебного года — ФОТО и ВИДЕО
  • Прически на 1 сентября 2020: топ-7 примеров образов к началу учебного года — ФОТО и ВИДЕО
  • Прически на 1 сентября 2020: топ-7 примеров образов к началу учебного года — ФОТО и ВИДЕО
  • Прически на 1 сентября 2020: топ-7 примеров образов к началу учебного года — ФОТО и ВИДЕО
  • Прически на 1 сентября 2020: топ-7 примеров образов к началу учебного года — ФОТО и ВИДЕО
  • Прически на 1 сентября 2020: топ-7 примеров образов к началу учебного года — ФОТО и ВИДЕО
  • Прически на 1 сентября 2020: топ-7 примеров образов к началу учебного года — ФОТО и ВИДЕО
  • Прически на 1 сентября 2020: топ-7 примеров образов к началу учебного года — ФОТО и ВИДЕО
  • Прически на 1 сентября 2020: топ-7 примеров образов к началу учебного года — ФОТО и ВИДЕО
  • Прически на 1 сентября 2020: топ-7 примеров образов к началу учебного года — ФОТО и ВИДЕО
Прически на 1 сентября: топ-7 примеров образов к началу учебного года / 8 фотографий

Если сложно создать такую прическу по схеме, можно просмотреть видеоурок.

В сети множество видео, которые научат делать сложные прически на 1 сентября.

Начало учебного года 2020

День знаний 1 сентября 2020 года станет особенным не только для первоклассников, которые впервые пойдут в школу, но и для всех школьников, ведь в связи с карантином дети сидели дома с марта.

Факты ICTV подготовили лучшие варианты причесок на 1 сентября для школьника, чтобы сделать образ ребенка незабываемым.

Кроме того, в материале можно ознакомиться с ценами на услуги парикмахера в Киеве.

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