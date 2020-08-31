Отдых в Карпатах осенью 2020: куда поехать

В чудесных Карпатах можно отдыхать круглый год. Осенью горы радуют красивыми золотисто-багровыми пейзажами и огромным выбором интересных развлечений. Куда поехать в Карпаты осенью – читайте в материале Фактов ICTV.

Почему стоит ехать в Карпаты осенью?

Карпаты осенью – это красивое тихое место, где можно отдохнуть от толп туристов, которые традиционно выбирают для поездки летний и зимний сезон. Несмотря на небольшой поток путешественников, все садыбы, колыбы и отели открыты и ждут гостей.

В Карпаты стоит приехать осенью 2020 года, потому что:

здесь красивая природа, доступные цены, много развлечений и мест для путешествий;

легко забронировать номер в отеле и купить билеты на автобус или поезд;

поездка не отменится в последний момент из-за карантина (как это может быть с зарубежными турами;

можно собрать отличный урожай грибов и осенних ягод, купить мед, вино, наливки и настойки;

можно покататься на велосипедах, квадроциклах, покупаться в чанах, отправиться в поход в горы и найти много других развлечений.

Читайте: Топ-5 мест для отдыха в Киевской области на выходные

Куда отправиться этой осенью: топ-7 лучших мест

1. Бальнеологический курорт Татаров

Татаров – это большое село вдоль реки Прут в Яремчанском районе Ивано-Франковской области. Уникальное место с целительным микроклиматом, где есть хвойные и буковые леса. Сюда рекомендуют приезжать людям с заболеваниями легких, поскольку в воздухе много фитовеществ, которые благотворно влияют на легкие.

В 6 км от села находится знаменитая Тропа Довбуша. Она создана как память народному герою Олексе Довбушу, который нападал на имения польских шляхтичей и венгерских помещиков и раздавал их имущество крестьянам. На Тропе туристы могут встретить необычные каменные композиции, посвященные народному мстителю.

2. Термальные воды в Косино

В Мукачевском районе Закарпатской области есть село Косонь. Здесь посреди старинной дубовой рощи расположился современный рекреационный курорт с термальными водами.

Курорт идеально подходит для семейного отдыха. Есть бассейны с целебными источниками и для взрослых и для детей. Кроме этого туристы могут поселить соляную комнату, попариться в травяной, римской, венгерской и турецкой бане.

3. Село Криворивня

Село-музей Криворивня, которое находится в Верховинском районе Ивано-Франковской области, основано гуцулами в XVII веке. Это было поселение искусных мастеров, которые создавали музыкальные инструменты, одежду и одеяла из овечьей шерсти, расписные предметы быта.

На территории аутентичного села находится около 20 музеев, которые знакомят с культурой и бытом гуцульского народа. Один из самых знаменитых и атмосферный – музей Тени забытых предков в традиционной хате-гражде.

4. Озеро Синевир

Поездка в Карпаты не может обойтись без посещения самого большого высокогорного озера Украины – Синевира. Оно находится в Закарпатской области недалеко от Межгорья и занимает целых 7 га. Рядом расположился Национальный парк Синевир, гуляя по которому можно обойти озеро вокруг и полюбоваться жемчужиной Карпат с разных ракурсов.

5. Схидниця

Небольшой курорт на Львовщине на высоте 600 м над уровнем моря, где лечит сама природа. Воздух здесь с пониженным содержанием кислорода и наполнен ароматами хвои и трав. Но главная уникальность Схидницы – 40 источников с разными видами минеральных вод.

Рядом находится еще один известный курорт – Трускавец и Национальный природный парк Сколевские Бескиды.

6. Пилипец

Пилипец известен как горнолыжный курорт, но и осенью здесь есть, чем заняться. Можно посетить водопад Шепит или покататься на канатной дороге, полюбовавшись красивейшими пейзажами Карпат осенью. Канатная дорога работает круглый год.

А в 7 км от Пилипца находится уникальный источник природной газированной минеральной воды, аналогов которому нет больше нигде в мире.

7. Буковель

Буковель также ассоциируется с зимним отдыхом и лыжами. Осенью сюда можно приехать, чтобы пройти СПА-процедуры, покататься на квадроциклах и велосипедах, попробовать карпатскую кухню, съездить на рыбалку или за грибами. Цены в осенний сезон гораздо ниже, чем зимой, а сервис – один из лучших в Карпатах.

Добраться в Карпаты можно автомобилем, автобусом или поездом. Осенью дороги могут быть размыты дождями, поэтому многие туристы отдают предпочтение железной дороге. Факты ICTV писали, что Укрзализниця недавно запустила поезд из Киева в Картаты, который будет курсировать до Рахова по нечетным дням.