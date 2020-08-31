Животные из приюта – самые верные, преданные и благодарные друзья, которые всегда будут помнить, что вы подарили им новый дом. Согласно исследованиям, питомцы хорошо влияют на жизнь своего владельца, его здоровье и настроение, и это еще один аргумент в пользу, чтобы завести четвероногого друга.

Как взять животное из приюта, что нужно знать и учесть – читайте в материале Фактов ICTV.

Какие важные вопросы задать себе, прежде чем взять животное из приюта?

Мы в ответе за тех, кого приручили, поэтому прежде чем взять кошку или собаку, важно честно ответить себе на вопросы:

1. Будет ли хватать средств на содержание питомца?

Корм премиум-класса или дженерик стоит немало, кроме этого, необходимо покупать витамины, показывать животное ветеринару каждые полгода, делать плановые прививки раз в год и давать препараты от гельминтов и клещей раз в три месяца.

2. Сможете ли вы уделять питомцу достаточно времени, ведь собака, особенно крупная, должна гулять на улице не менее двух часов в день.

3. Кто будет заботиться о животном, если вы уедете в отпуск или командировку?

4. Сможете ли вы принять взрослого питомца с уже сформировавшимся характером и привычками?

5. Готовы ли вы к тому, что ваш четвероногий друг может заболеть и нуждаться ветеринарной помощи. Это не редкость, ведь в приюты животные попадают не от хорошей жизни и часто имеют проблемы со здоровьем. Особенно распространены заболевания желудочно-кишечного тракта из-за плохого питания и инфекционные заболевания.

Если вы не готовы взять питомца в свой дом, всегда можно помогать финансово или выполнять работу в приюте вашего города. Большинство таких организаций существует исключительно на деньги неравнодушных людей.

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Какие правила действуют в приютах?

В каждом приюте установлены свои правила. Запрещено брать питомца на подарок, то есть собак и кошек отдают только будущим владельцам. Приюты могут заключать договор о бережном отношении к животному и даже проверять будущего хозяина и его условия проживания.

Волонтеры не отдадут животное на цепь или для работы на предприятии. Могут даже отказать семьям с маленькими детьми или неженатым парам. Однако такие случаи, скорее, редкость.

Первое время после того, как животное поехало жить к новому хозяину, волонтеры могут просить присылать фото, чтобы убедиться, что питомец здоров, накормлен и живет в комфортных условиях.

Где взять питомца?

В каждом областном центре Украины есть приюты, в которые можно обратиться за информацией или приехать, чтобы выбрать животное. Многие организации есть в соц. сетях, где также можно посмотреть фото питомцев.

Есть сервисы, где собрана информация о животных из разных приютов. Среди них:

Жители Киева могут обращаться в уже известные организации, такие как:

Приют Сириус в селе Федоровка Киевской области;

Гостомельский приют для животных;

Приют SOS, который входит в состав некоммерческого общества защиты животных, действующего с 1994 года.

Прививки и ветеринарный паспорт

Большинство животных в приютах прошли стерилизацию и имеют ветеринарный паспорт, где указана информация о вакцинации. Питомцам делают прививки от чумки, вирусного энтерита, лептоспироза и бешенства.

Что купить домашнему любимцу?

Когда вы точно определите, кто и какого размера будет с вами жить, можно начать приготовления. Обязательно купите:

миски для корма и воды;

запас корма на пару недель, который подобран с учетом веса, возраста и состояния здоровья питомца;

коврик или домик для сна и отдыха;

лоток для туалета (для кошки);

когтеточку (для кошки);

поводок для выгула;

шампунь для купания;

щетки для ухода за шерстью;

игрушки и лакомства, чтобы баловать вашего друга.

Можно ли вернуть животное?

Если питомец не сможет адаптироваться в новом доме, или если у кого-то из ваших домочадцев появится аллергия на шерсть, можно будет вернуть животное обратно в приют. Но помните, что это большой стресс для собаки или кошки, поэтому перед тем как взять ответственность, обдумайте этот шаг.

Подход к каждому питомцу уникален, в зависимости от его состояния и жизненной истории. О том, как выбрать домашнее животное для себя и ребенка – читайте в материале Фактов ICTV.