Прически на 1 сентября могут иметь много вариантов. Самыми популярными являются различные виды колосков, хвостиков и пучков.

Сейчас существует много видеоуроков и пошаговых инструкций для создания прически на 1 сентября из обычных хвостов с бантиками и пучков можно сделать что-то оригинальное.

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Пучок можно сделать с помощью резинки-бублика, заплетенной косы, или сделать бантик.

Прическу на 1 сентября из хвоста можно украсить лентами. Также есть варианты с различными переплетами: обычные колоски, жгуты, переплетение из многочисленных кос.

Прически на 1 сентября:























Прическа на 1 сентября: как сделать оригинальный хвост или пучок / 6 фотографий

Если вам трудно сделать прическу на 1 сентября из хвоста или пучка с помощью схемы или рисунка, есть множество видеоуроков, как сделать это правильно, быстро и легко.

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Обучение с 1 сентября

Обучение в школах с 1 сентября начинается в большинстве регионов Украины традиционно. Но в условиях пандемии коронавируса разработаны правила поведения в учебном заведении.

Перед тем, как школьник зайдет в школу нужно измерить температуру тела и определить есть ли признаки заболевания у ребенка. В школе ученики должны иметь с собой маски и антисептики, которыми они должны пользоваться.

Также ребенка нужно обеспечить домашними завтраками, поскольку в условиях пандемии коронавируса в учебных заведениях питания может быть организовано не в полном объеме.

Фото: jamadvice, Хочу, pretty-hair