PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Прическа на 1 сентября: как сделать оригинальный хвост или пучок

Прически на 1 сентября могут иметь много вариантов. Самыми популярными являются различные виды колосков, хвостиков и пучков.

Сейчас существует много видеоуроков и пошаговых инструкций для создания прически на 1 сентября из обычных хвостов с бантиками и пучков можно сделать что-то оригинальное.

Читайте: Прически на 1 сентября: топ-7 примеров образов к началу учебного года

Пучок можно сделать с помощью резинки-бублика, заплетенной косы, или сделать бантик.

Прическу на 1 сентября из хвоста можно украсить лентами. Также есть варианты с различными переплетами: обычные колоски, жгуты, переплетение из многочисленных кос.

Прически на 1 сентября:

  • зачіски на 1 вересня
  • зачіски на 1 вересня
  • зачіски на 1 вересня
  • зачіски на 1 вересня
  • зачіски на 1 вересня
  • зачіски на 1 вересня
  • зачіски на 1 вересня
  • зачіски на 1 вересня
  • зачіски на 1 вересня
  • зачіски на 1 вересня
  • зачіски на 1 вересня
  • зачіски на 1 вересня
Прическа на 1 сентября: как сделать оригинальный хвост или пучок / 6 фотографий

Если вам трудно сделать прическу на 1 сентября из хвоста или пучка с помощью схемы или рисунка, есть множество видеоуроков, как сделать это правильно, быстро и легко.

Обучение с 1 сентября

Обучение в школах с 1 сентября начинается в большинстве регионов Украины традиционно. Но в условиях пандемии коронавируса разработаны правила поведения в учебном заведении.

Перед тем, как школьник зайдет в школу нужно измерить температуру тела и определить есть ли признаки заболевания у ребенка. В школе ученики должны иметь с собой маски и антисептики, которыми они должны пользоваться.

Также ребенка нужно обеспечить домашними завтраками, поскольку в условиях пандемии коронавируса в учебных заведениях питания может быть организовано не в полном объеме.

Фото: jamadvice, Хочу, pretty-hair

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка