Microsoft Teams — отличный инструмент для онлайн-коммуникации учителя и ребенка, что актуально с приходом 1 сентября и возобновлением учебного процесса.

И хотя украинские школьники в большинстве школ вышли на уроки, Факты ICTV подготовили материал о преимуществах Microsoft Teams во время организации дистанционного учебного процесса.

Топ-5 полезных функций Microsoft Teams для проведения урока:

Стриминг . Позволяет делиться подготовленным материалом урока со всеми учениками, которые учатся в виртуальном классе.

. Позволяет делиться подготовленным материалом урока со всеми учениками, которые учатся в виртуальном классе. Класс онлайн . Благодаря инструменту можно организовать виртуальную классную комнату. Участники могут делиться файлами, выступать и вести двусторонние беседы.

. Благодаря инструменту можно организовать виртуальную классную комнату. Участники могут делиться файлами, выступать и вести двусторонние беседы. Выступление онлайн . Каждый ученик сможет выступить перед виртуальным классом, остальные же могут прокомментировать его доклад голосом или в виде комментария.

. Каждый ученик сможет выступить перед виртуальным классом, остальные же могут прокомментировать его доклад голосом или в виде комментария. Запись урока . Полезная функция, которая позволяет записывать сессии, а потом делиться ними с теми учениками, которые не смогли присутствовать на уроке.

. Полезная функция, которая позволяет записывать сессии, а потом делиться ними с теми учениками, которые не смогли присутствовать на уроке. Уведомления. Инструмент позволяет напоминать школьникам о начале урока.

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Кроме того, с помощью Microsoft Teams можно проводить не только уроки, но и внеурочную работу, кружки, классные собрания и воспитательные часы.

Дистанционное обучение

Несмотря на то, что школьники 1 сентября пошли в школы, ситуация в Украине с коронавирусом остается напряженной, из-за чего дети еще могут вернуться к обучению онлайн.

Ранее Факты ICTV писали о том, как проводить онлайн обучение.

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Источник: Microsoft