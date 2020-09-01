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Факты / Lifestyle

День знаний 2020 — поздравления в картинках

День знаний 2020 пройдет 1 сентября. Для первоклассников это особенный праздник, поскольку это еще и их первый звонок.

В этот день во всех школах можно увидеть торжественные линейки, на которых отмечают начало нового учебного года и приветствуют первоклассников с началом учебы.

Учителям дарят цветы, а родители и ученики поздравляют друг друга с праздником знаний.

Читайте: Школьники пройдут корректирующее обучение в сентябре – МОН

Факты ICTV собрали лучшие поздравления с 1 сентября в картинках.

День знаний 2020 в Украине: поздравления в картинках

День знаний 2020 в Украине: поздравления в картинках

День знаний 2020 в Украине: поздравления в картинках

День знаний 2020 в Украине: поздравления в картинках

День знаний 2020 в Украине: поздравления в картинках

Как выбрать школьную форму

При выборе школьной формы для детей нужно смотреть на материал и качество швов. Если одежда закреплена булавкой, или у нее нет ярлыка, тогда покупать ее не стоит.

Предпочтение следует отдавать той одежде, которая имеет минимум 50% натуральных волокон.

Форма обязательно должна быть подобрана по размеру ребенка.

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