День знаний 2020 в Украине: поздравления в картинках

День знаний 2020 пройдет 1 сентября. Для первоклассников это особенный праздник, поскольку это еще и их первый звонок.

В этот день во всех школах можно увидеть торжественные линейки, на которых отмечают начало нового учебного года и приветствуют первоклассников с началом учебы.

Учителям дарят цветы, а родители и ученики поздравляют друг друга с праздником знаний.

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Факты ICTV собрали лучшие поздравления с 1 сентября в картинках.

Как выбрать школьную форму

При выборе школьной формы для детей нужно смотреть на материал и качество швов. Если одежда закреплена булавкой, или у нее нет ярлыка, тогда покупать ее не стоит.

Предпочтение следует отдавать той одежде, которая имеет минимум 50% натуральных волокон.

Форма обязательно должна быть подобрана по размеру ребенка.