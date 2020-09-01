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Факты / Lifestyle

День знаний: поздравления с 1 сентября первокласснику

Поздравления с 1 сентября первокласснику пригодятся родителям и учителям.

Праздник первого звонка — особенный день в жизни первоклассников.

Несмотря на карантин в Украине, учебный год 2020 начнется вовремя, потому ученикам стоит подготовиться к первым школьным занятиям.

Читайте: Обучение не отменяется: как дети пойдут в школу 1 сентября и правила

Факты ICTV собрали лучшие поздравления с 1 сентября для тех, кто идет в первый класс.

***

В первый класс шагаешь смело
И улыбка до ушей,
Пожелаем вдохновенья,
Самых красочных идей.

Пусть все будет интересно,
Школа, класс твой удивит,
Педагог пусть будет честным,
Учит пусть и веселит.

***

Вас, ребята, поздравляем —
В первый класс идете вы!
Знаний светлых мы желаем
И учительской любви.

Побольше радостей, мечтаний,
Учебы яркой, светлых дней.
С большим событием — с днем знаний!
Пусть будет все у вас окей.

***

Ты больше не ребенок,
Теперь ты ученик!
Все отложи игрушки,
Твой друг теперь дневник.

Пускай он наполняется
Отметками лишь пять,
И на уроках школьных,
За партой, не скучать.

***

С днем знаний, милый первоклассник!
Стремлений, радости побед!
Пусть этот светлый, вечный праздник
В твоей душе оставит след.

Пусть этот день с тобою вместе
Разделят близкие, друзья,
Пускай звучат сегодня песни
Для всей страны и для тебя!

***

Сегодня первый в жизни раз
Шагнете вы в свой первый класс.
С Днем знаний мы вас поздравляем
Учебы легкой вам желаем!

Желаем верных вам друзей
И знаний новых, интересных.
Пусть нравится учеба вам
И в классе вам не будет тесно!

В каких регионах Украины будет дистанционное обучение

С 1 сентября в Украине не будут работать школы, расположенные в населенных пунктах, где установлен красный уровень эпидемической опасности.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко обнародовал список городов и районов красной зоны карантина.

По его словам, учебные заведения других трех зон (оранжевая, желтая и зеленая) будут работать в обычном режиме, но в соответствии с рекомендациями Минобразования.

Фото: Dreamstime

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