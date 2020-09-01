Поздравления с 1 сентября первокласснику пригодятся родителям и учителям.

Праздник первого звонка — особенный день в жизни первоклассников.

Несмотря на карантин в Украине, учебный год 2020 начнется вовремя, потому ученикам стоит подготовиться к первым школьным занятиям.

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Факты ICTV собрали лучшие поздравления с 1 сентября для тех, кто идет в первый класс.

***

В первый класс шагаешь смело

И улыбка до ушей,

Пожелаем вдохновенья,

Самых красочных идей.

Пусть все будет интересно,

Школа, класс твой удивит,

Педагог пусть будет честным,

Учит пусть и веселит.

***

Вас, ребята, поздравляем —

В первый класс идете вы!

Знаний светлых мы желаем

И учительской любви.

Побольше радостей, мечтаний,

Учебы яркой, светлых дней.

С большим событием — с днем знаний!

Пусть будет все у вас окей.

***

Ты больше не ребенок,

Теперь ты ученик!

Все отложи игрушки,

Твой друг теперь дневник.

Пускай он наполняется

Отметками лишь пять,

И на уроках школьных,

За партой, не скучать.

***

С днем знаний, милый первоклассник!

Стремлений, радости побед!

Пусть этот светлый, вечный праздник

В твоей душе оставит след.

Пусть этот день с тобою вместе

Разделят близкие, друзья,

Пускай звучат сегодня песни

Для всей страны и для тебя!

***

Сегодня первый в жизни раз

Шагнете вы в свой первый класс.

С Днем знаний мы вас поздравляем

Учебы легкой вам желаем!

Желаем верных вам друзей

И знаний новых, интересных.

Пусть нравится учеба вам

И в классе вам не будет тесно!

В каких регионах Украины будет дистанционное обучение

С 1 сентября в Украине не будут работать школы, расположенные в населенных пунктах, где установлен красный уровень эпидемической опасности.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко обнародовал список городов и районов красной зоны карантина.

По его словам, учебные заведения других трех зон (оранжевая, желтая и зеленая) будут работать в обычном режиме, но в соответствии с рекомендациями Минобразования.