Ежегодно 1 сентября в Украине празднуют День знаний или, как его еще называют, праздник Первого звонка.

В этот день традиционно проходят торжественные линейки по случаю начала учебного года, после которых ученики дарят цветы своим учителям.

Также в школах проводится первый праздничный урок, который ежегодно посвящен разным темам. В этом году первые уроки посвятят изучению правил безопасного обучения в школах во время пандемии.

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По церковному календарю, 1 сентября чтят память мученика Андрея Стратилата. Это римский воин, которого вместе с женой убили идолопоклонники, когда узнали, что он принял крещение.

Именины 1 сентября празднуют Андрей, Николай и Тимофей.

Народные приметы на 1 сентября:

Какая погода 1 сентября, такой будет и осень.

Если утром туман, то будет снежная зима.

Если луна рогами вверх, то в ближайшие дни будет хорошая погода. Если рогами вниз — будет непогода.

Что нельзя делать 1 сентября:

Нельзя обижаться на других.

Для верующих 1 сентября нежелательно пропускать посещение церкви.

Хотя в календаре церковных праздников на сентябрь 2020 не так много праздничных дней, все же есть несколько важных дат, о которых стоит помнить.

В частности, обязательно нужно поздравить всех верующих 21 сентября — в День Рождества Пресвятой Богородицы.