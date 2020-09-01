К Земле приближается астероид размером с многоэтажку: опасен ли он

Во вторник, 1 сентября, рядом с Землей пролетит астероид размером с многоэтажку.

Астероид 2011 ES4 в этот день будет ближе к Земле, чем Луна.

Небесное тело приблизится к нашей планете на расстояние не менее 120 тыс. км. Для сравнения: расстояние от Луны до Земли составляет 384,4 тыс. км.

Астероид будет двигаться со скоростью 29 367 км/час.

В NASA уверяют, что “близкий” подход астероида к Земле не несет угрозы землянам.

Околоземный объект 2011 ES4 поможет ученым исследовать историю нашей Солнечной системы, заявили в космическом агентстве.

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Другой астероид пролетит в ноябре

Недавно был идентифицирован еще один небесный объект, астероид 2018 VP1, который должен пройти рядом с Землей за день до президентских выборов в США 2 ноября.

Из-за своей небольшой формы он не нанесет вреда, поскольку земная атмосфера превратит его в пепел, прежде чем он попадет на поверхность.