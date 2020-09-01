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Факты / Lifestyle

Первый день осени — поздравления в картинках

В первый день осени кто-то радуется началу учебного года и друзьям, которых не видел последние три месяца, а кто-то грустит по лету.

Однако не стоит отрицать, что первый день осени у всех ассоциируется с праздником и торжеством, поэтому даже после окончания учебы мы продолжаем поздравлять окружающих с началом нового времени года.

По этому случаю Факты ICTV создали оригинальные  поздравления в картинках с первым днем осени.

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  • Первый день осени – поздравления в картинках
  • Первый день осени – поздравления в картинках
  • Первый день осени – поздравления в картинках
  • Первый день осени – поздравления в картинках
  • Первый день осени – поздравления в картинках
  • Первый день осени – поздравления в картинках
  • Первый день осени – поздравления в картинках
  • Первый день осени – поздравления в картинках
  • Первый день осени – поздравления в картинках
  • Первый день осени – поздравления в картинках
Первый день осени — поздравления в картинках / 5 фотографий

День знаний 2020

Для многих людей 1 сентября открывает новый раздел жизни, где на самом деле все впервые — первый звонок, первый учитель, первый урок.

Факты ICTV желают всем, кто начнет новый учебный год 1 сентября, настойчивости, терпения, хороших оценок, личных побед, новых вызовов и успехов.

К слову, подходящие слова к празднику можно выбрать в нашей подборке лучших поздравлений с 1 сентября.

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