Во вторник, 1 сентября, в Украине отмечают День знаний. Традиционно в этот день дети идут в школу, где проходят торжественные линейки и уроки знаний.
В Украине День знаний считается государственным праздником, но рабочим днем.
По традиции, в этот день школьников поздравляют родители. Учителям в День знаний дарят цветы и поздравляют с началом учебного года.
Также школьников поздравляют и первые лица страны.
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Факты ICTV подготовили красивые поздравления в открытках с 1 сентября.
Календарь праздников на сентябрь показывает, что в месяце не будет государственных праздников, однако будет два больших религиозных. Полный календарь церковных праздников на сентябрь 2020 покажет именины или праздники в честь святых на каждый день.