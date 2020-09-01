Во вторник, 1 сентября, в Украине отмечают День знаний. Традиционно в этот день дети идут в школу, где проходят торжественные линейки и уроки знаний.

В Украине День знаний считается государственным праздником, но рабочим днем.

По традиции, в этот день школьников поздравляют родители. Учителям в День знаний дарят цветы и поздравляют с началом учебного года.

Также школьников поздравляют и первые лица страны.

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Факты ICTV подготовили красивые поздравления в открытках с 1 сентября.

Календарь праздников на сентябрь показывает, что в месяце не будет государственных праздников, однако будет два больших религиозных. Полный календарь церковных праздников на сентябрь 2020 покажет именины или праздники в честь святых на каждый день.