Учебный год 2020 в большинстве школ Украины начнется традиционно, несмотря на продолжение адаптивного карантина из-за коронавируса в стране.

А в Киеве 1 сентября даже пройдут праздничные линейки.

Карантин будут внедрять только в школах, расположенных в красной зоне.

Факты ICTV предлагают поздравить школьников с Днем знаний стихом или СМС.

***

Вот и лето пролетело,

Вновь сентябрь наступил.

И торжественно День знаний

Отмечает целый мир.

Пожелаем вам, ребята,

Лишь пятерок в дневнике,

Сил, здоровья и удачи,

Нужных знаний в голове!

***

Вот и осени дыхание,

Новый лист календаря.

Снова наступил День знаний —

Главный праздник сентября!

Ты с хорошим настроением

В школу каждый день иди.

На любой вопрос решение

Сможешь ты тогда найти!

И с любой задачей школьной,

Знаем, справишься шутя.

Радуйся годам веселым,

Они быстро пролетят!

***

С днем знаний поздравить тебя мы спешим,

Желаем успехов больших от души.

Во всем будь примером хорошим всегда,

Ведь знания ценны во все времена.

Старайся, учись и к победе иди,

Пусть трудности будут порой на пути.

В бою – крепче дух и характер сильней,

Получится все! Ты в себя только верь!

***

Сегодня поздравляем

Ребят, учителей.

Успехов всем желаем

И ярких школьных дней.

Нам нечего смущаться,

Ведь мы – одна семья.

Давайте ж улыбаться!

С днем знаний вас, друзья!

***

Ученье – свет, известно,

Невежество – есть тьма.

Учиться интересно,

Полезно для ума.

С днем знаний поздравляем!

Пришел учебный год!

Усердия желаем

И радостных хлопот!

***

День знаний – это белый бант

На голове у первоклашки,

Цветов безбрежный океан,

Что принесем мы в школу нашу,

Где снова с 1 сентября

Поздравит нас звонок веселый,

И, щедро знания даря,

Дверь распахнет родная школа!

***

Еще зеленеет повсюду листва,

Но кругом идет у тебя голова.

О школе все мысли твои в этот день,

Хотя, подниматься с утра все же лень.

Но вновь прозвенит долгожданный звонок,

И в классе начнется, как прежде, урок.

Пусть сбудется все в твоей школьной судьбе,

С днем знаний! Успехов в учебе тебе!

День знаний 2020 в Киеве

В столице разрешили проведение праздничных линеек 1 сентября.

В мэрии объяснили, что все учреждения готовы к учебному году в условиях карантина, поэтому Первый звонок будет во всех школах.

А в первые месяцы 2020-2021 учебного года в школах будет организовано так называемое корректирующее обучение, во время которого учителя смогут выяснить освоение учениками того материала, который пришелся на карантин.