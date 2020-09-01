Государственные выходные 2020 — календарь

Согласно распоряжению Минсоцполитики, в 2020 году в Украине предусмотрен ряд дополнительных выходных.

Выходные в 2020 году:

1 января — Новый год;

6 января — выходной перед Рождеством;

7 января — Рождество Христово;

8 марта — Международный женский день;

19 апреля – Пасха;

1 мая — День труда;

9 мая — День Победы;

7 июня – Троица;

28 июня — День Конституции Украины;

24 августа — День Независимости Украины;

14 октября — День защитника Украины;

25 декабря — Рождество Христово;

Календарь на 2020 год предполагает следующие переносы, если государственный праздник приходится на выходной:

8 марта – Международный женский день, выходным рекомендуется сделать и понедельник — 9 марта;

19 апреля – Пасха, рекомендуется устроить выходной в понедельник — 20 апреля;

9 мая – День победы, выходной в понедельник — 11 мая;

7 июня – Троица, выходной в понедельник — 8 июня;

28 июня — День Конституции, выходной в понедельник — 29 июня.

Кроме того, накануне праздничных и нерабочих дней длительность рабочих часов сокращается на один час.

Ранее Факты ICTV публиковали список государственных праздников в Украине на 2020 год.