В сентябре 2020 года средняя месячная температура в Украине составит от +14 до +19, а в горах — до +12.

Синоптики Укргидрометцентра отмечают, что такие показатели на один-два градуса выше средних многолетних значений, то есть первый месяц осени будет теплее, чем обычно.

В то же время месячное количество осадков ожидается в пределах 35-72 мм, а в Карпатах — до 107 мм. Это норма для сентября.

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Погода осенью и зимой 2020-2021

Начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко рассказывала, что и осень, и зима в этом году будут теплее, чем обычно.

По ее словам, вероятность того, что зима будет очень морозной — менее 10%.

Она объяснила, что, по данным прогнозов метеорологической организации при ООН, погода до 2025 года будет самой теплой за все время наблюдений.