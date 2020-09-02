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Факты / Lifestyle

Иллюзионист Дэвид Блейн совершил первый за 10 лет масштабный трюк

Американский иллюзионист Дэвид Блейн исполнил первый трюк за 10 лет. Трюк называется Вознесение. В прямом эфире Блейн поднялся в воздух на связке наполненных гелием шаров.

Дэвид поднялся на высоту 7 600 метров, вися на связке воздушных шаров с гелием при помощи конструкции из ремней. При этом во время взлета на Блейне не было парашюта — его он надел уже после того, как поднялся на высоту в несколько тысяч метров.

Действие транслировалось с разных ракурсов, в том числе и от первого лица. В конце Блейн прыгнул с парашютом и совершил удачное приземление.

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Ради выполнения трюка фокусник прошел курсы, получил звание профессионального парашютиста (для этого нужно прыгнуть не менее 500 раз) и все необходимые лицензии.

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