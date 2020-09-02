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Факты / Lifestyle

Когда Воздвижение Креста Господня 2020

Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня православные христиане ежегодно отмечают 27 сентября.

В этот день верующие поклоняются Кресту, который является символом прощения грехов и победы жизни над смертью.

По легенде, в 323 году римский император Константин I Великий решил найти главную святыню христиан, и отправил для этого в Иерусалим свою мать – царицу Елену.

Она нашла три креста. Чтобы понять, какой из них животворящий, их по очереди прикладывали к мертвецу. Только с помощью третьего удалось оживить человека.

Читайте: Календарь государственных праздников на 2020 год

По приказу Константина в Иерусалиме построили храм в честь Воскресения Христова. Его освятили 26 сентября 335 года, а на следующий день — 27 сентября — было установлено празднование в честь Воздвижения Креста Господня.

Считается, что на Воздвижение осень отодвигает лето. За три дня до праздника убирали все овощи с корнями, чтобы  заморозки не уничтожили урожай.

Православные праздники в сентябре 2020

В календаре церковных праздников на сентябрь 2020 после Воздвижения остается еще одна важная дата для православных.

30 сентября — День памяти мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

Фото: Dreamstime

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