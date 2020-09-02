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Факты / Lifestyle

Пара нудистов в Великобритании предлагает работу голому водителю

В сети было размещено уникальное объявление о вакансии, в котором пара нудистов из Великобритании ищет водителя, который может помочь им переехать, но выполнит свою работу в голом виде.

Голому водителю заплатят 2 тыс. фунтов стерлингов за помощь с переездом, который запланирован на середину сентября.

Вызывающий удивление запрос был размещен на сайте компании, которая занимается доставкой и транспортировкой.

После получения запроса представители сервиса связались с парой, чтобы сообщить им, что они не смогут выполнить контракт из-за характера запроса.

Тем не менее, компания вызвалась помочь нудистам с переездом, предоставив свой фургон любому профессиональному транспортному агенту, который готов раздеться при выполнении работы.

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Работа мечты в Австралии

В Австралии появилась вакансия смотрителя на тропическом острове Лоу Айлс (Низкие острова).

Человеку нужно будет “жить в раю”, но заниматься множеством дел по уходу за островом — обслуживать здания инфраструктуры и вести подсчет популяций птиц.

Побороться за это место можно до 25 сентября.

Источник: Mirror

Фото: Dreamstime

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