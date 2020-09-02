В среду, 2 сентября, Луна пребывает в знаке Рыбы. Это 14 лунный день.

В этот период многим будет свойственна раздражительность, однако стоит проще относиться к некоторым ситуациям.

2 сентября – удачный день для принятия важных решений. У многих будут успешными деловыми переговоры. Чтобы все складывалось так, как хотите этого вы, не стоит отпускать ситуации на самотек.

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В этот день у многих могут обостряться конфликты, решить их можно будет легко, стоит только поговорить и пойти на компромисс.

У некоторых будут ослаблены умственные способности, поэтому любые дела, требующие конкретики, будут идти не очень хорошо.

Наиболее благоприятный день для разного рода важных начинаний. Можете смело продвигать свои предложения, они обязательно найдут отклик и будут приняты.

В общем лунном календаре на август 2020 будет много как благоприятных дней, так и нейтральных.