Вот и закончилось лето, а это значит, что в индустрии видеоигр настала пора, когда выходит самое большое количество блокбастеров.

До нового поколения консолей осталось около двух месяцев, но даже сейчас игроков будет чем порадовать.

Всем известно, что осенью появится множество спортивных симуляторов, однако в этот раз мы не будем о них говорить, поскольку от года к году в них практически ничего не меняется.

Да и кроме них выйдет множество интересных проектов.

Факты ICTV рассказывают о трех видеоиграх, релиз которых намечен на сентябрь 2020 года.

Marvel’s Avengers

Разработчики из студии Crystal Dynamics, которые получили хорошую репутацию после перезапуска серии Tomb Raider, готовят к выходу игру по вселенной Marvel.

А центральное место в ней займет известная команда Мстителей, которая состоит из Железного человека, Тора, Капитана Америки, Халка и Черной вдовы.

Видеоигра расскажет о падении Мстителей и их борьбе с супезлодеем Модоком. Центральное место в истории должна занять Камала Хан, которая только пробудила свои суперспособности и еще не известна в качестве Мисс Марвел.

Именно ей предстоит вновь объединить Мстителей для противостояния нависшей угрозе.

Геймплейно же Marvel’s Avengers очень странный зверь. Больше всего он напоминает God of War, но с большим количеством элементов так называемого looter жанра, которые после бета теста не очень понравились игрокам.

Условно видеоигра разделена на две больших части: сюжетная, где игроки будут брать под контроль определенного персонажа, сражаться с боссами и двигаться дальше в основной истории, и зоны боевых действий, где до четырех игроков будут выполнять задачи, чтобы получить новое обмундирование для героев.

Поиграв в бету, могу сказать, что сюжет в Marvel’s Avengers должен порадовать фанатов своей разнообразностью и большим количеством экшна.

А вот зоны боевых действий скорее станут неприятным и очень странным дополнением, нежели хорошей возможностью продолжить игру после завершения сюжета.

Зато после выхода в видеоигру бесплатно добавят множество известных героев из вселенной Marvel, у которых будет и своя сюжетная линия, и их можно будет использовать в зонах боевых действий.

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Дата выхода: 4 сентября

Платформы: PlayStation 4, Xbox One, ПК

Mafia: Definitive Edition

Спустя 18 лет после выхода оригинальной Mafia на прилавках появится полноценный ремейк, который позволит вновь пережить историю Томми Анджело.

Игрокам предстоит пройти путь от обычного таксиста, который по стечению обстоятельств становится водителем семьи Сальери, до полноценного гангстера.

Разработчики из Hangar 13 делали Mafia: Definitive Edition с нуля, благодаря преобразился не только город, но и сама история Анджело.

Она будет знакомой фанатам оригинальной видеоигры и привнесет множество новых вещей, о которых ранее не рассказывали.

Хотя события Mafia: Definitive Edition и будут происходить в открытом мире, само повествование будет весьма линейным, без возможности особо отходить от главной сюжетной линии, чтобы вдоволь исследовать город.

Но даже с таким подходом видеоигра прекрасно себя чувствует. Много изменений также коснется геймплея. Он будет больше похож на третью часть серии, но при этом не будет забывать, что события происходят в 1930-х годах.

А это значит, что ощущения от стрельбы будут разительно отличаться от других частей серии.

После превью многие журналисты остались довольны ремейком классической игры, потому можно с уверенностью сказать, что Hangar 13 удалось вновь направить серию в правильное русло.

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Дата выхода: 25 сентября

Платформы: PlayStation 4, Xbox One, ПК

Serious Sam 4

В этом году самый серьезный истребитель инопланетного отребья Сэм попробует вернуть себе былую славу, и, возможно, даже повторить успех перезапуска серии Doom.

Serious Sam 4 расскажет о событиях, которые происходили до третьей части, которая и так была приквелом к оригиналу. Сэму опять придется остановить вторжение пришельцев на Землю и, как обычно, это будет не самая простая задача.

Конечно, арсенал Сэма, как и раньше, будет состоять из огромного количества стволов и искрометных шуточек. Вернется в четвертой части и различная техника, которую можно будет использовать для уничтожения орд пришельцев.

А врагов в Serious Sam 4 будет очень и очень много, благодаря задействованию системы Легион. Разработчики говорят о том, что они планировали вместить в одной стычке около 10 тыс. врагов, но сейчас их намного больше.

Да и сами сражения, хоть и особо не изменятся, привнесут несколько новых механик, которые должны понравиться как фанатам серии, так и новичкам.

В целом, четвертая часть будет намного динамичнее своего предшественника. Разработчики обещают, что уже с первых минут это будет полноценный опыт от игры в Serious Sam, без особой «прелюдии», как это было в предыдущей видеоигре.

К сожалению, игрокам, привыкшим к консолям, придется немного подождать релиза. Однако владельцы игровых ПК вскоре вновь смогут дать отпор инопланетной угрозе в одном из самых классических шутеров современности.

Дата выхода: 24 сентября

Платформы: ПК

Фото: IGN, Square Enix, Mafia

Видео: PlayStation, Croteam