Экс-жена Безоса стала самой богатой женщиной в мире

Бывшая супруга основателя Amazon Джеффа Безоса Маккензи Скотт названа самой богатой женщиной в мире.

Ее состояние составило $68 млрд.

Маккензи получила 25% акций Amazon после того, как развелась с Безосом в 2019 году.

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Тогда стоимость акций составляла более $35 млрд, но за последние три месяца они выросли на 28%. Это привело к увеличению состояния Скотт.

Также она занимает 12-ю строчку в рейтинге самых богатых людей в мире.

Состояние Джеффа Безоса

Джефф Безос стал самым богатым человеком в мире, которому удалось заработать более $200 млрд.

26 августа его состояние резко возросло на $4,9 млрд до рекордных $203 млрд.

Это произошло из-за роста цены акций компании Amazon на 2%.