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Факты / Lifestyle

Фаддеев день: какой праздник сегодня, 3 сентября

3 сентября православные христиане отмечают дни памяти мученицы Вассы, мучеников Феогния, Агапия и Писта.

Еще верующие празднуют день светлого образа иконы Пресвятой Богородицы.

3 сентября в народе отмечается Фаддеев день.

Считается, что Фаддей пришел в Иерусалим на праздник, где был Иоанн Предтеча. Фаддей принял от него крещение и остался в Палестине.

ЧитайтеЦерковные праздники, посты и поминальные дни – календарь на 2020 год

Именины 3 сентября отмечают Авраамий, Агап, Александр, Аникий, Васса, Дорофей, Ефрем, Корнилий, Пист, Сабина, Фаддей и  Феогний.

Приметы 3 сентября:

  • Безоблачный день и много паутины — к теплой погоде в сентябре;
  • Северный ветер и пожелтевшие верхушки берез — к скорым холодам.

Что нельзя делать 3 сентября:

  • совершать необоснованные финансовые траты;
  • выходить из дома;
  • ходить в гости;
  • злиться;
  • таить обиду.

Календарь праздников на сентябрь 2020

В календаре церковных праздников на сентябрь 2020 мало праздничных дней, но все же есть важные даты, о которых стоит помнить.

Главным праздником сентября является День Рождества Пресвятой Богородицы 21 сентября.

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