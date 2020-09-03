3 сентября православные христиане отмечают дни памяти мученицы Вассы, мучеников Феогния, Агапия и Писта.
Еще верующие празднуют день светлого образа иконы Пресвятой Богородицы.
3 сентября в народе отмечается Фаддеев день.
Считается, что Фаддей пришел в Иерусалим на праздник, где был Иоанн Предтеча. Фаддей принял от него крещение и остался в Палестине.
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Именины 3 сентября отмечают Авраамий, Агап, Александр, Аникий, Васса, Дорофей, Ефрем, Корнилий, Пист, Сабина, Фаддей и Феогний.
Приметы 3 сентября:
- Безоблачный день и много паутины — к теплой погоде в сентябре;
- Северный ветер и пожелтевшие верхушки берез — к скорым холодам.
Что нельзя делать 3 сентября:
- совершать необоснованные финансовые траты;
- выходить из дома;
- ходить в гости;
- злиться;
- таить обиду.
Календарь праздников на сентябрь 2020
В календаре церковных праздников на сентябрь 2020 мало праздничных дней, но все же есть важные даты, о которых стоит помнить.
Главным праздником сентября является День Рождества Пресвятой Богородицы 21 сентября.