Гороскоп на 3 сентября 2020 для всех знаков зодиака советует Рыбам оставаться в толпе, Весам ее избегать, а Ракам не пытаться прыгать в будущее раньше времени.

Овен

Туз пентаклей

Овнам в этот четверг стоит ждать удачного случая. Мелкий или крупный, но шанс обязательно встретится вам. Откройте глаза пошире. Сумеете не пропустить его – и жизнь ваша изменится.

Телец

Восьмерка посохов

Быстрые решения проведут Тельцов сквозь день. Не раздумывайте долго, первое, что приходит на ум – это в 90 процентах случаев правильный ответ. Чем сомневаться в себе, лучше сразу действуйте.

Близнецы

Маг

В гороскопе на 3 сентября 2020 Близнецы – это знак, который способен на все. Мир вокруг вас сам постепенно становится вам под стать. Потому чем пытаться его ускорить или улучшить, лучше наведите порядок внутри себя.

Рак

Перевернутый Мир

Ракам сегодня придется, совсем как их символу, пятиться назад. Незаконченные дела и нерешенные отношения так и пытаются влезть в вашу жизнь. Они будут продолжать это, пока вы не разберетесь с прошлым. Сделайте это сегодня.

Лев

Императрица

Гороскоп на 3 сентября для всех знаков зодиака по картам таро обещает Львам творческий день. Вдохновение бьет из вас ключом. Не потратьте его на какие-то неважные мелочи, а в остальном не беспокойтесь ни о чем.

Дева

Восьмерка мечей

Самое сложное для Дев сегодня – принять, что безвыходная ситуация, которую они видят перед собой, существует только у них в голове. Вам кажется, что мир несправедлив, и вы в нем – жертва. Но попытайтесь сами что-то изменить в жизни, вместо того, чтобы ждать кого-то, кто бы спас вас.

Весы

Отшельник

Весы в этот четверг пресытились общением. Смело выбросите сегодня всех, кто говорит слишком много. Посвятите день тому и тем, кого считаете важным.

Скорпион

Восьмерка пентаклей

После не самой удачной среды гороскоп на 3 сентября 2020 обещает Скорпионам хороший плодотворный день. У вас сегодня много работы, но сосредотачиваться легко, а делать ее приятно. День из тех, когда вечерняя усталость приятна, и за нее хочется благодарить.

Стрелец

Семерка чаш

Стрельцам, напротив, сложно сосредотачиваться, потому что им каждый час хочется чего-то другого. Другого настолько, что вы не можете толком ни за что взяться. Потому если хотите сносный день, избегайте необходимости выбирать.

Козерог

Пятерка чаш

Сегодня Козерогов ждут разочарования и горе. Избежать их вы не сможете, и лучшее, что можно сделать – это не игнорировать то, как вам плохо и грустно. Вместо этого проживите эти чувства полностью. Тогда к концу дня они исчезнут сами.

Водолей

Пятерка посохов

Водолеев тянет затеять с кем-то спор или вызвать кого-то на соревнование. Это, вообще-то, хороший способ сделать более интересной даже скучную работу, но будьте осторожны. Если увлечетесь, спор станет ссорой, а соревнование – битвой.

Рыбы

Тройка пентаклей

У Рыб хороший день для любых групповых проектов. Даже самые сложные задания сегодня решатся, если вы станете думать над ними не одни, а вместе с кем-то. Помогайте другим и просите помощи сами. Тогда у всех все получится.

Лунный календарь на сентябрь

Лунный календарь на сентябрь 2020 имеет много благоприятных и нейтральных дней. В начале месяца стоит планировать подписание ряда договоров, которые точно увенчаются успехом.

Во второй половине сентября стоит обратить внимание на свое самочувствие и взаимоотношения с руководством и друзьями. Это лучшее время, чтобы наладить отношения.

Источник: А как вам такой расклад