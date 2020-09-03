Гороскоп на неделю, с 31 августа по 6 сентября 2020 для всех знаков зодиака

Подробный гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября 2020 года составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

2 сентября полнолуние в Рыбах в 8.22 по киевскому времени.

Полнолуние — это время перехода от накопления сил к активной их трате. Но не стоит доводить ситуации до крайностей, так как очень легко потерять над собой контроль. Избегайте хирургического вмешательства, будьте внимательны при приеме лекарств.

Полнолуние в Рыбах тяжелее всего переносят люди с тонкой душевной организацией, те, которые не умеют реально смотреть на вещи. Вообще, полнолуние в Рыбах ослабляет чувство реальности у многих. Люди стараются уйти в себя, добровольно изолироваться от общества и погрузиться в пессимизм.

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Выполнение профессиональных обязанностей, деловая жизнь затрудняется домашними или личными проблемами. Вынужденная экономия обостряет семейные противоречия.

Плохой период для политиков и общественных деятелей. Но те, кто способен владеть собой, здраво оценивать происходящие события, смогут прояснить вопросы, которые не удавалось решить в течение длительного времени. Если сосредоточиться на своих целях, то можно получить удовлетворительные ответы на самые актуальные вопросы.

Гороскоп для Овнов

В этот период вам будут докучать головные боли, также о себе могут напомнить травмы от ударов или порезов. Наберитесь сил и терпения, ведь неделя сложная. Не стоит торопиться, чтобы не растрачивать свои ресурсы, а по возможности – отдохните. Сильное внутреннее перенапряжением приводит к упадку сил. Следует соблюдать особую осторожность при использовании колюще-режущих предметов, огня, опасаться вспышек агрессивности, избегать драк. Занятия спортом помогают находиться в спокойном состоянии.

Гороскоп для Тельцов

Хороший период для дружеского общения, любви, брака и семейной жизни. Отличное время, чтобы привлечь внимание влиятельных людей. Вы можете получить от них понимание, помощь и поддержку. К слову, может у вас появится служебный роман. Получится оптимально решить производительные и коммерческие проблемы. Особенно удачно складываются деловые отношения с противоположным полом.

Гороскоп для Близнецов

Легко можете поймать на логической ошибке партнера или оппонента, благодаря чему можете получить определенные бонусы. Озвучивайте свои идеи, пожелания, не бойтесь делать конструктивные замечания, в результате можете выйти на новый уровень во многих сферах. Вас могут провоцировать, но старайтесь не конфликтовать. Бережно распоряжайтесь своими ресурсами – физическими, психическими и материальными.

Гороскоп для Раков

Это время отлично подойдет для любви, брака, закрепления дружбы с противоположным полом, проведения праздников и встреч. Появляется возможность укрепить семейные отношения, вы способны доставить много радости и удовольствия вашим родным и близким. У вас будет более оптимистичный взгляд на вещи, а обаятельность будет на высоте. Вы можете воспользоваться этим при установлении контактов с противоположным полом, будь то начальство, подчиненные или деловые партнеры.

Гороскоп для Львов

В этот период уверенность в себе, сила воли, интеллект и способность к реализации планов будут на высоте. Легче будут преодолеваться препятствия, поэтому в течение этой недели вы способны выполнить большой объем работы. Нужно собраться силами и выполнить все, что ранее откладывали, ваши конструктивные действия позволят оказаться в центре внимания. Возрастает поддержка сотрудников и партнеров. Финансовые дела в течение недели, благодаря вашему чутью будут доведены до успешного завершения.

Гороскоп для Дев

Творческая активность будет помогать не только вам, но и окружающим разрабатывать новые идеи, внедрять существующие проекты, правильно использовать талант и знания в своей профессиональной деятельности. Хороший период для деловых переговоров, подписания соглашений и творчества. В контактах и связях становитесь очень активными и энергичными, привлекаете к себе внимание. Настойчивость в выражении своих интересов помогает многого добиться.

Гороскоп для Весов

Это хорошее время для того, чтобы привлечь внимание к своим делам влиятельных людей. Они могут оказать финансовую и материальную помощь. Служебный роман уже виднеется на горизонте. Оптимизм поможет решить производственные проблемы. Вы получите радость от общения с любимыми и членами семьи. Подходящее время для анализа своих привязанностей и чувств, вы правильно оцениваете партнера и его к вам отношение.

Гороскоп для Скорпионов

Вы можете обрести особые преимущества, благодаря давним друзьям или ситуациям, в которых вы сможете проявить свою индивидуальность. К вам приходят новые идеи, вы строите планы и находите поддержку единомышленников. Это хороший период для привлечения спонсоров. Большую роль играют друзья, у которых можно искать поддержки и понимания. Стоит больше доверять интуиции.

Гороскоп для Стрельца

В этот период вы почувствуете поддержку коллег, а также можете заслужить похвалу от начальства, активно воздействовать на мнение компаньонов по бизнесу. Смелость, решительность, личная активность и инициатива помогут вам много добиться. Наметьте на этот период официальные визиты, посещение вышестоящих и официальных организаций, переговоры и ответственные выступления. Вы активны в общении, в выражении своих интересов, что может оказать неоднозначное влияние на ваши семейные и романтические отношения.

Гороскоп для Козерогов

Для успешного решения деловых проблем и вашего продвижения, необходимы самодисциплина и хладнокровность. Возможны контакты с интересными людьми, профессионалами своего дела. Посещайте конференции, выступайте, общайтесь и вы сможете завязать новые, в том числе и международные связи. Усиливается философское восприятие действительности, увеличивается ваша психическая сила, благодаря чему вы способны воздействовать на разум вашего партнера, супруга и членов семьи.

Гороскоп для Водолеев

Неделя непредсказуема, так что не обижайтесь на тех, кто подводит вас, опаздывая, доставляет неудобства. Вы можете страдать из-за отсутствия гармонии в личных взаимоотношениях. Стоит больше доверять интуиции. Возможны различные сюрпризы, в том числе и неприятные. Подходящее время для того, чтобы провести время с детьми и любимым человеком, заняться творческими делами. Хороший период для покупки современной техники или обдумывания новых проектов.

Гороскоп для Рыб

Откажитесь от принятия важных решений, так как из-за неуверенности в себе можете легко ошибиться. Постарайтесь не конфликтовать с начальством и властями. Вам захочется пребывать в компании сильных и энергичных людей, однако поддерживать отношения с ними получится только на взаимовыгодных условиях. Светские мероприятия, свидания и развлечения лучше отложить. Недоразумения и даже мелкие размолвки способны оставить глубокие раны в отношениях.

Любовный гороскоп

Чтобы построить счастливые и крепкие отношения в 2020 году, необходимо знать сильные и слабые стороны вашего партнера, предпочтение и то, что человек не любит больше всего.

Также нужно учитывать период знакомства и собственное положение дел. Чтобы вы были в курсе всего и точно не ошиблись в своем выборе, Факты ICTV создали любовный гороскоп на 2020 год.