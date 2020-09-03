Что мешает женщинам во время секса получать оргазм

Романтика, любовь и уважение, конечно, вещи нужные в отношениях, однако и качественная сексуальная жизнь – один из важнейших аспектов.

Из-за невозможности получить удовольствие в постели, рушатся многие отношения и семьи.

Здоровье превыше всего

Отсутствие оргазма может быть вызвано проблемы с физическим здоровьем.

— Я часто встречаю в практике запросы Срочно вернуть желание секса сразу после рождения ребенка, или сложных операций, в состоянии эмоционального кризиса и так далее. Если вы истощены, устали секс и оргазм будут уходить на второй план, — рассказывает сексолог Оксана Ефремова.

Страхи и комплексы – враги оргазма

Кроме того существуют факторы, которые плотно засели в сознании многих женщин и мешают им жить полноценной интимной жизнь.

Страхи, комплексы, обиды, запреты – список того, что стоит на пути к удовольствию.

— Хорошие девочки так себя не ведут, Секс — это небезопасно, Ты обязательно должна получать оргазм чтобы мужчина не ушел к другой, и прочие внутренние голоса, которые рассказывают девушке, чему ей нужно соответствовать, — говорит Ефремова.

Тело нужно изучать

Еще одной причиной являться то, что женщина сама не знает своей анатомии и особенностей сексуальности.

Читайте: Если миссионерская не спасает: какие позы в сексе помогут девушке получить оргазм

— Важно изучать свое тело, прислушиваться к своим желаниям, находить приятные способы стимуляции эрогенных зон, пробовать разные игрушки, не превращая секс в рутинное и скучное дело, — отмечает специалист.

Техника хромает

Если говорить о чисто технической стороне процесса – неприятная поза, не стабильный ритм стимуляции, недостаток воздействия на горячие эрогенные зоны тоже могут сбивать с оргазма.

— Важна и прелюдия с хорошим возбуждением, и определенный темп и ритм ближе к финишу, — отмечает сексолог.

Молчание – не золото

Просто запомните, что ваш партнер, скорее всего, не экстрасенс. Поэтому о своих желаниях и табу необходимо сразу говорить открыто.

— Проговаривайте, что вам нравится, а что – табу, прислушивайтесь к желаниям друг друга, не игнорируйте свои предпочтения в угоду любимому человеку, договаривайтесь – чтобы совместного удовольствия было больше! – рассказывает Оксана Ефремова.

Как понять, что женщине нужен секс

Мужчины иногда на самом деле не могут понять, когда женщина хочет с ними близости.

Однако в этом деле стоит отказаться от стереотипов. В частности от странных намеков прекрасной половины. Кроме того, следует помнить, что невинный флирт — это не приглашение в постель, поэтому держите себя в руках.

Как понять, хочет ли с вами женщина секса — читайте в материале Фактов ICTV.