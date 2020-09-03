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Факты / Lifestyle

Погода в Украине на 3 сентября (КАРТА)

В четверг, 3 сентября, погода в Украине будет жаркой. В западных регионах синоптики обещают дожди с грозами.

На Севере страны ожидается теплая погода, температура днем будет достигать 29 градусов, ночью ожидается от 17 до 19 градусов.

На Востоке Украины синоптики прогнозируют жару. Температура днем от 31 до 34 градусов, ночью жара спадет до отметки 16-18 градусов.

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В южной части страны днем столбики термометров будут показывать от 33 до 35 градусов, ночью ожидается от 17 до 19 градусов.

На Западе Украины будет прохладнее всего. Температура днем будет достигать от 21 до 23 градусов, также ожидаются дожди с грозами. Сухо будет только во Львовской и Волынской областях. Ночью будет от 11 до 13 градусов.

В Киеве погода 3 сентября будет теплой и без осадков. Температура днем будет достигать 29 градусов, ночью – 19.

Погода на 3 сентября 2020 в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода на осень в Украине

Погода осенью в Украине будет теплее обычного.

Синоптики обещают, что лето закончится только в конце сентября, но первые заморозки могут появиться уже в октябре.

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