SkyUp ручная кладь 2020: правила и запреты

Что взять с собой в салон самолета, а что категорически запрещено – правила SkyUp для ручной клади в 2019 году.
На рейс можно взять ручную кладь стандартного размера, 55х40х20 см, и небольшую дамскую сумочку или сумку для ноутбука, верхнюю одежду, пакеты с duty-free. Вес всех дополнительных предметов не должен превышать 7 кг.
Если билет включает перевозку багажа, то пассажир может взять с собой один чемодан весом до 23 кг и габаритами до 158 см. Дополнительный багаж будет стоить €25 за чемодан до 23 кг и €40 — за чемодан весом 23-32 кг.
Дополнительно можно взять:
- папку для бумаги;
- пальто или плащ, жакет;
- зонтик или палку;
- книгу или журнал;
- питание для ребенка в дорогу;
- детскую дорожную люльку или коляску.
Начиная с тарифа Standard бесплатно можно перевозить до 23 кг клади на одного пассажира.
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Категорически запрещено брать колюще-режущие предметы, например, маникюрные наборы (особенно ножницы) и любые жидкие продукты объемом более 100 мл: шампунь, крем, гель, лосьон для загара и т.д.
К слову, ранее SkyUp открыла рейс в Париж. 12 июня стартует рейс Киев – Ницца.