Как объяснить ребенку, зачем носить маску

Как ребенку объяснить важность ношения медицинской маски – вопрос, который возник у многих родителей со стартом учебного года. Дети начали активно посещать общественные места, без какого либо присмотра, поэтому стоит донести информацию о том, насколько важно придерживаться превентивных мер в борьбе с коронавирусом.

Тем более, темпы роста количества инфицированных Covid-19 в Украине активно растут.

Личный пример

Главное, что стоит запомнить родителям, если вы хотите, чтобы ребенок ответственно относился к своему здоровью – покажите пример.

Ведь почему дети должны носить маски, если самые авторитетные люди в их жизни пренебрегают этими правилами.

— На детей огромное влияние имеет пример родителей, ведь они их часто копируют. Например, когда вы идете в магазин, то и сами должны быть в маске и ребенку говорить, что ее необходимо надевать, ведь это ваша с ним безопасность, — отмечает психолог Роман Мельниченко.

Второй авторитетный пример для ребенка – это учитель. Важно, чтобы преподаватели проводили лекции не для галочки, а сами показывали, как необходимо себя вести в условиях пандемии.

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Также имеет значение общение с одноклассниками. Так, если кто-то из детей начинает протестовать, то учителю стоит обратить внимание на это и провести индивидуальную разъяснительную работу, чтобы они не вносили раздор в коллектив.

Мультфильмы

— Не нужно ничего усложнять. Ведь вы же научили ребенка мыть руки перед едой. К тому же дети имеют представление об отравлении. Ведь у каждого была рвота, диарея и им говорили Потому что руки не помыл. У ребенка есть представление о бактериях и вирусах. Все болели ОРВИ или гриппом. Ребенок знает, что такое температура, кашель и т.д. — рассказывает психолог.

Стоит просто акцентировать лишний раз внимание на том, что это опасный вирус, от него нужно защищаться, носить маску, использовать антисептик, чаще мыть руки.

Также важно, чтобы ребенок осознавал ответственность не только за себя, но и за окружающих, в частности родителей, бабушек, дедушек. Ведь эти люди могут находиться в группе риска.

Нося маску, ребенок не просто соблюдает правила, он спасает людей, он настоящий супергерой, который помогает окружающим.

Если самостоятельно сложно достучаться, то можно показать ребенку мультфильм. Их в сети достаточно много.

Еще один момент – это сама маска. Если есть возможность приобретите яркие, интересные средства защиты для ребенка, чтобы ему хотелось их надеть. Даже со своего опыта вспомните, как хотелось по скорее в школу, чтобы показать новенький портфель и тетради с супергероями.

Как пошить детскую многоразовую защитную маску

Карантин в Украине продлили еще до 31 октября, поэтому ношение масок остается до сих пор актуальным.

Детская медицинская маска с выкройкой шьется достаточно быстро, поэтому стоит сделать несколько сразу и регулярно менять.

Как сшить детскую многоразовую защитную маску и пример выкройки смотрите на сайте Факты ICTV.