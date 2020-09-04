Гороскоп на 4 сентября 2020 для всех знаков зодиака предупреждает Раков о том, что им нужно выбирать внимательно, а Дев просит просто отдохнуть.

Овен

Королева пентаклей

Овны по гороскопу на 4 сентября 2020 хорошо функционируют только в уюте. Причем этот уют вам лучше создать самостоятельно, включив в него и других людей тоже. Показывайте сегодня свое хорошее к ним отношение заботой. А больше ни о чем не волнуйтесь.

Телец

Королева посохов

Сегодня Тельцам стоит подготовиться к тому, что рядом с ними будет человек, в котором кипит энергия. И этого человека будет много. Если сможете не раздражаться от этого, день получится хорошим, потому что и вы тоже заразитесь этой энергией.

Близнецы

Правосудие

Близнецам сегодня нужно делать все не правильно, а справедливо. И делайте. Поступайте так, как подсказывает вам совесть. Сегодня лучше ошибиться или даже пойти на конфликт, чем совершить поступок, о котором будете жалеть долгие годы.

Рак

Семерка чаш

Ракам предстоит принять сегодня важное решение. То, что вы выберете, круто изменит вашу жизнь, потому будьте внимательны. Но гороскоп на 4 сентября предупреждает: все же выбирайте. Будете думать слишком долго – и все шансы испарятся.

Лев

Перевернутая Королева посохов

Сегодня Львы очень неуверенны в себе. Вас подкашивает зависть к другим людям и постоянное желание сравнивать себя с ними. Удержитесь и не делайте этого. Сравните лучше себя с собой же, но годы назад.

Дева

Четверка мечей

После тяжелой недели Девам стоит отдохнуть. Дайте себе время и возможность прийти в норму. Оставьте сегодня в плане только простые дела, а остальные, не раздумывая, перенесите на следующую неделю.

Весы

Солнце

Весам в гороскопе на 4 сентября 2020 по картам таро выпала хорошая пятница. Закончите рабочую неделю небольшой вечеринкой или сделайте себе маленький подарок. Все, за что вы сегодня возьметесь, удастся.

Скорпион

Перевернутая Сила

Скорпионам очень сложно сегодня сохранять свой обычный уверенный вид. Вам кажется, что вы ни на что не способны и ничего не удается. Это не так, но если кажется, что так, считайте это знаком, что пора вам научиться чему-то новому и сложному.

Стрелец

Башня

Очень осторожными сегодня стоит быть Стрельцам. Плохой день для того, чтобы принимать важные решения или браться за важные дела. То, что вы решите и сделаете, скорее всего, закончится неудачей.

Козерог

Шестерка пентаклей

У Козерогов день, когда стоит быть щедрыми. Помогайте, когда можете, просите о помощи, если она вам нужна. Любые добрые дела, сделанные сегодня, вернутся к вам и принесут с собой хорошее.

Водолей

Перевернутая Шестерка мечей

Невозможность двигаться дальше может сильно раздражать Водолеев. Но пока вы не разберете свои ошибки и не отпустите прошлое, вам так и придется топтаться в нем. Это не мир, это вы сами не готовы идти вперед.

Рыбы

Двойка посохов

Сегодня Рыбы ходят по границе своей зоны комфорта и решают важное: стоит ли эти границы покидать? Здесь нет правильного или неправильного решения. Но что бы вы ни выбрали, убедитесь, что выбираете то, чего хотите, а не то, чего не боитесь.

Лунный календарь на сентябрь

В лунном календаре на сентябрь 2020 будет много как благоприятных дней, так и нейтральных. В первом месяце осени предусматриваются успешные деловые переговоры и высокие шансы улучшить финансовое положение.

Также в сентябре рекомендуется следить за своим самочувствием.

Источник: А как вам такой расклад