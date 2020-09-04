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Факты / Lifestyle

Календарь магнитных бурь в сентябре 2020

Магнитные бури в сентябре 2020 будут слабыми и непродолжительными.

В сентябре ожидается лишь два дня, когда будет фиксироваться колебание магнитного поля. Это произойдет в конце месяца.

Магнитные бури в сентябре будут средними, потому не должны отразиться на физическом здоровье. Однако, очень чувствительные люди могут испытать незначительный дискомфорт.

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Магнитные бури в сентябре:

  • 29 сентября — средняя буря;
  • 30 сентября — средняя буря.

Магнитные бури 2020 в сентябре: даты магнитных бурь

Симптомы во время магнитных бурь:

  • мигрень;
  • скачки давления;
  • ломота в теле и усталость;
  • болезненные ощущения в суставах;
  • смена настроения;
  • бессоница или наоборот слишком длинный сон.

Как облечить состояние во время магнитных бурь:

  • чаще бывать на свежем воздухе;
  • спать не менее восьми часов в сутки;
  • употреблять чистую воду — минимум два литра в сутки;
  • не пить алкоголь и не курить в эти дни;
  • отказаться от жирного и острого, а также не пить кофе;
  • избегать стресса.

Причиной появления магнитных бурь является эхо от взрывов на Солнце. Они могут длиться от пары часов до нескольких дней.

Каждый месяц метеозависимые люди могут ощущать дискомфорт из-за колебаний магнитного поля. Чтобы понимать в какие дни стоит особо следить за здоровьем, Факты ICTV составили календарь магнитных бурь на 2020 год.

Фото: Dreamstime

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