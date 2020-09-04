Маникюр на осень 2020: что будет в моде

Какой маникюр будет в моде осенью 2020, смотрите в материале Фактов ICTV.
Космический маникюр
Особенно интересным будет космический маникюр, но не простой, а на тематику созвездия или разных знаков зодиака.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Змеиная кожа
2020 год уже полюбил экстравагантный маникюр, поэтому осенью нужно ожидать тренд на змеиную кожу.
Простой блеск
Просто и изысканно — так можно сказать о нежном блеске на ногтях. Такой выбор подходит к любому образу.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ретро цвета
Тенденции 70-хх лет возвращаются, потому модными становятся следующие цвета: оливково-зеленый, персиковый и белый маникюр.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Черные ноты
Геометрические фигуры или простые акценты черного цвета — такие темные нотки стали трендом осеннего маникюра 2020.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
One more shot of this mani cuz I just really like it. ???????????? #juliatalisMANI
Важно, чтобы ноготь не полностью был окрашен, а только некоторая его часть.
Золотые акценты
Поскольку осень — золотая пора, то выбор маникюра должен соответствовать общему настроению природы.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Gold “Embossed” Jungle ???? 2 coats of @essie #sheersilhouettes with individually placed gold studs to create leaves. All rings by @doublemossjewelry
Например, золотые детали листьев элегантно будут выглядеть на ваших руках.
Темный маникюр 2020
Идеи дизайна ногтей для темного маникюра могут быть однотонным или же дополнятся декором в виде блесток, страз, акриловой пудры или же комбинироваться с рисунком.