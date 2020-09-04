Лунный календарь стрижек на сентябрь 2020: календарь стрижек по лунным дням

Лунный календарь стрижек на сентябрь 2020 насчитывает немало благоприятных дней, чтобы заняться своими волосами и сделать желанную стрижку.

В зависимости от фазы луны, ежедневно изменения в длине или цвете волос так или иначе отражаются на жизни человека.

Поэтому день, когда лучше посетить своего парикмахера, следует выбирать с большой осторожностью.

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Чтобы волосы всегда были здоровыми и ухоженными, Факты ICTV публикуют подробный лунный календарь стрижек на сентябрь 2020.

Лунный астропрогноз на 1 сентября

Неудачный день. Ни окрашивание, ни стрижка волос не принесут вам успеха и даже хорошего настроения.

Лунный астропрогноз на 2 сентября

Еще один неудачный день. После манипуляций с волосами может появиться перхоть.

Лунный астропрогноз на 3 сентября

Окрашивание волос никак не повлияет на дальнейшую жизнь, а вот стрижка может спровоцировать ухудшение самочувствия и подавленность.

Лунный астропрогноз на 4 сентября

Стрижка негативно повлияет на структуру волос и замедлит их рост.

Лунный астропрогноз на 5 сентября

Стричься не рекомендуется: возможно ослабление иммунитета, что крайне опасно в период пандемии.

Лунный астропрогноз на 6 сентября

Поход в парикмахерскую завершится идеальным результатом, даже если спланируете кардинальные изменения в имидже.

Лунный астропрогноз на 7 сентября

Наиболее благоприятный день для любых манипуляций с волосами. Стрижки в этот день притягивают долголетие и крепкое здоровье.

Лунный астропрогноз на 8 сентября

День считается нейтральным, однако преувеличивать с яркими цветами во время окрашивания не стоит.

Лунный астропрогноз на 9 сентября

Еще один благоприятный день — стрижка укрепит волосы по всей длине.

Лунный астропрогноз на 10 сентября

Стрижки в этот день не рекомендованы, а просто обязательны — это может улучшить благосостояние и самочувствие.

Лунный астропрогноз на 11 сентября

Нейтральный день, но даже сделать простую прическу станет трудным и долгим занятием.

Лунный астропрогноз на 12 сентября

Астрологи советуют воздержаться от любых экспериментов с волосами, включая мытье головы.

Лунный астропрогноз на 13 сентября

Осторожно — стрижки и окрашивание в этот день могут негативно повлиять на зрение.

Лунный астропрогноз на 14 сентября

Замечательный день посетить парикмахера: в этот день любые манипуляции с волосами пойдут вам на пользу.

Лунный астропрогноз на 15 сентября

Стрижка поспособствует укреплению волос по всей длине, благоприятный день для окрашивания.

Лунный астропрогноз на 16 сентября

Новая стрижка, на которую вы решитесь в этот день, положительно отразится на общении с коллегами и родными.

Лунный астропрогноз на 17 сентября

Поход в парикмахерскую в этот день из-за новой Луны крайне не желателен.

Лунный астропрогноз на 18 сентября

Очередной нейтральный день для стрижек и смены стиля.

Лунный астропрогноз на 19 сентября

Окрашивание в новый цвет или обновленная прическа может вызвать неудобства, нейтральный день.

Лунный астропрогноз на 20 сентября

Снова нейтральный день — лучше перенесите стрижку на другой день.

Лунный астропрогноз на 21 сентября

Мощный и благоприятный для изменений в стиле день — вас будут ждать приятные изменения в личной жизни и возможное обогащение.

Лунный астропрогноз на 22 сентября

Стрижки и покраска поспособствуют появлению новых идей и их успешному выполнению.

Лунный астропрогноз на 23 сентября

Если в этот день посетить парикмахерскую — стрижка принесет успех, а новый цвет волос будет оставаться ярким долгое время.

Лунный астропрогноз на 24 сентября

Удачный день для смены прически — также астрологи советуют сосредоточиться на оздоровительных процедурах.

Лунный астропрогноз на 25 сентября

Очередной благоприятный день — самое время обновить свою прическу.

Лунный астропрогноз на 26 сентября

Нейтральный день, перенесите планы покраситься на другой день.

Лунный астропрогноз на 27 сентября

Поход в парикмахерскую в этот день крайне не желателен.

Лунный астропрогноз на 28 сентября

Нейтральный день, обновленная прическа может повлиять на принятие важного решения.

Лунный астропрогноз на 29 сентября

Окрашивание или стрижка в этот день поспособствуют появлению больших неприятностей.

Лунный астропрогноз на 30 сентября

Нейтральный день, когда можно сосредоточиться на косметических процедурах с волосами.

Календарь магнитных бурь 2020

Для того, чтобы более взвешенно спланировать первый месяц осени, Факты ICTV публиковали календарь магнитных бурь 2020, влияющих на метеозависимых людей.

В зоне риска часто оказываются пожилые люди, беременные женщины и дети.

Всего до конца 2020 года ожидается еще как минимум 7 магнитных бурь.