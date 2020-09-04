Как выглядит космическая туманность Улитка — фото NASA

Ученые NASA обнародовали телескопические снимки космической туманности Хеликс (другое название — туманность Улитка).

Отмечается, что на снимках изображено расстояние примерно четырех световых лет.

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NASA показала новые снимки космической туманности Улитка / 4 фотографии

Специалисты NASA сделали снимки туманности с помощью двух телескопов.

Голубым цветом на снимке показано ультрафиолетовый свет, а рентгеновские лучи выглядят белыми.

Уникальные снимки Солнца от NASA

В начале июля в рамках совместной миссии NASA и Европейского космического агентства уникальные фотоснимки Солнца сделал зонд Solar Orbiter.

Аппарат приблизился к звезде на наименьшее расстояние в истории — всего 77 млн километров — и смог снять миниатюрные солнечные вспышки у поверхности звезды.

Фото: NASA