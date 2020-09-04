Погода на 4 сентября 2020 в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода в пятницу, 4 сентября, в Украине будет жаркой на западе и дождевой в центральной части страны.

На Западе Украины будет менее жарко, несколько облачно, но без дождя. Температура днем ​​будет достигать 23 градусов.

На севере страны ожидается теплая погода, температура днем ​​достигнет 25 градусов, однако в регионе пройдут грозовые дожди.

На Востоке Украины синоптики прогнозируют жару. Температура днем ​​будет достигать 30 градусов, ночью жара спадет до отметки 16 градусов.

В южной части страны днем ​​столбики термометров будут показывать 30 градусов тепла, а в Одессе, Николаеве и Харсони пройдут шквильни грозы.

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В Киеве ожидается дождь, погода будет облачной, а жара спадет до 22 градусов тепла.

Погода на осень в Украине

Погода осенью в Украине будет теплее обычного. Синоптики обещают, что лето закончится только в конце сентября, но первые заморозки могут появиться уже в октябре.