Погода на 4 сентября 2020 в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода в пятницу, 4 сентября, в Украине будет жаркой на западе и дождевой в центральной части страны.
На Западе Украины будет менее жарко, несколько облачно, но без дождя. Температура днем будет достигать 23 градусов.
На севере страны ожидается теплая погода, температура днем достигнет 25 градусов, однако в регионе пройдут грозовые дожди.
На Востоке Украины синоптики прогнозируют жару. Температура днем будет достигать 30 градусов, ночью жара спадет до отметки 16 градусов.
В южной части страны днем столбики термометров будут показывать 30 градусов тепла, а в Одессе, Николаеве и Харсони пройдут шквильни грозы.
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В Киеве ожидается дождь, погода будет облачной, а жара спадет до 22 градусов тепла.
Погода на осень в Украине
Погода осенью в Украине будет теплее обычного. Синоптики обещают, что лето закончится только в конце сентября, но первые заморозки могут появиться уже в октябре.