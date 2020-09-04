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Факты / Lifestyle

SpaceX испытала корабли для полетов на Марс

Компания Илона Маска SpaceX провела успешное испытание корабля Starship. Его планируют использовать для полетов на Марс.

Запуск провели 3 сентября на пусковом комплексе в Бока Чика, штат Техас.

— Второе летное испытание корабля Starship SN6. Высота полета 150 метров, — отметили в компании.

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Испытания Starship SN5 проходили месяц назад.

Военный спутник

Ракета-носитель компании SpaceX Falcon 9 вывела на орбиту Земли первый военный спутник связи для нужд южнокорейских военных.

Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде, в 17.30 по времени Восточного побережья США (00.30 по киевскому времени).

Фото: Dreamstime

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